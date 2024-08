Freddezza… col botto. The winner is… | #4WD

In occasione dell’ultimo 4WARD prima del meritato riposo agostano, non potevo che chiudere con una notizia ghiotta, che sicuramente desterà una miriade di riflessioni e, per altri versi, spiegherà ai nostri Lettori quanto anticipato dal direttore Di Meglio pochi giorni dopo l’ultima, disastrosa Festa di Sant’Anna. Gaetano, infatti, in quell’occasione aveva riportato la notizia dell’assenza “rumorosa” del gruppo di Gianluca Trani sul palco autorità di venerdì 26 luglio, quando solo un mesetto prima era presente in pompa magna nella foto on stage alla spiaggia di San Pietro dopo il concerto di Alex Britti.

Ebbene, alla base dell’improvvisa freddezza di Gianluca e compagni non vi sarebbe stata solo la questione “Terme di Ischia”* e relativi sviluppi, ma anche (ed era ora, aggiungo io) la questione candidatura a sindaco post-Enzo Ferrandino. Sembra, infatti, che fonti molto vicine sia al primo cittadino sia al suo aspirante e (a quanto pare, ex) successore designato, abbiano confermato che visto lo scarso gradimento riscosso in maggioranza dalla figura di Trani, Enzo avrebbe virato su un’alternativa super partes e al di fuori della sua stessa compagine.

Ecco, quindi, spuntare fuori un nome di grido, uno di quelli che potrebbe mettere d’accordo tutti, tranne -ovviamente- il povero Gianluca, che vedrebbe in questo modo venir meno le intese pre-elettorali raggiunte in presenza dei rispettivi genitori, della serie: fai il secondo mandato e io sto con te, ma dopo di te sarà il mio turno. Accordi, questi, pressoché impossibili da mantenere, proprio perché volano al di sopra delle teste di quei grandi elettori senza tener conto che, al momento della composizione delle liste, essi si sentono liberi, a loro volta, di sottostarvi, oppure di seguire altre strade, com’è giusto che sia. E anche di questa cosa Vi ho scritto spesso, ricordandoVi che il termine del 13 dicembre sarà cruciale per misurare la tenuta dell’amministrazione Ferrandino prima che trascorrano i fatidici due anni, sei mesi e un giorno dall’inizio del mandato.

E se finora lo stesso Gianluca Trani non si è mai preoccupato di certe indiscrezioni, probabilmente oggi, dinanzi al fatto che il designato successore di Enzo Ferrandino dovrebbe essere l’avvocato Gianpaolo Buono, già pluri-presidente dell’Assoforense Ischia, avrà ben più di un motivo per avercela di brutto con Enzo. Avremo presto un’opposizione? Basta attendere.

*a proposito di “Terme di Ischia”, due righe solo per ricordarVi che in barba alle promesse in tv del sindaco Ferrandino e del suo attaché, sono state già firmate le conciliazioni sindacali tra la società di Antonio Fimiani e tutti i dipendenti (tranne tre, trattenuti in servizio per non chiudere definitivamente e anzitempo la struttura). Nessuna delibera promessa, nessun contratto, nessun impegno rispettato ad oggi, come da copione. E intanto, quasi venti persone restano senza lavoro a stagione ampiamente inoltrata.

Buone vacanze! Ci rivediamo il 27 agosto, o giù di lì.