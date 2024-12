Francesco Del Deo a Mimmo Loffredo: «Non ti dimettere, l’opposizione ha bisogno di te»

A distanza di un mese, a Forio tiene ancora banco il caso delle dimissioni “virtuali” del consigliere di opposizione Mimmo Loffredo. Un caso ancora in sospeso, tanto che Francesco Del Deo, a nome anche dell’altro esponente della minoranza Mario Savio, gli ha indirizzato una lettera in cui lo invita a rivedere la propria decisione e a rimanere nel civico consesso.

Come è noto, Loffredo si era dimesso nel corso della seduta del Consigli comunale, inviando successivamente una pec in cui comunicava appunto le proprie dimissioni. Una procedura non valida, in quanto la lettera di dimissioni deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune personalmente o da un delegato identificato dal notaio. Peraltro il Consiglio comunale non ha preso atto delle dimissioni di Loffredo e il presidente Gianni Mattera durante il civico consesso ha dichiarato che il consigliere di minoranza si è preso “una pausa di riflessione”.

Dunque resta solo una volontà esternata a parole e nulla più. E peraltro nel mese trascorso Loffredo non ha provveduto ancora a “perfezionare” le dimissioni rese in Consiglio. Di qui l’iniziativa dell’ex sindaco oggi sui banchi dell’opposizione nel tentativo di convincere il chirurgo del “Rizzoli” a recedere da questa volontà espressa e a non formalizzare queste “benedette” dimissioni che creerebbero imbarazzo e problemi all’interno della minoranza, indebolendola ulteriormente.

La lettera a firma di Francesco Del Deo per “Patto per Forio” e di Mario Savio di “Amore per Forio” è datata 23 dicembre. Un accorato “appello” all’antivigilia di Natale: «Caro Mimmo, con la presente, a nome mio e del consigliere Mario Savio, ti invito a non formalizzare le tue dimissioni da componente di questo consiglio comunale. La tua presenza e il tuo contributo all’interno di quest’aula hanno sempre rappresentato un valore aggiunto inestimabile. La tua dedizione al servizio della comunità e la passione con cui hai sempre affrontato le tematiche territoriali e sociali sono qualità che non sono mai passate inosservate. I tuoi interventi, con voce sempre ferma e ricchi di contenuti, hanno impreziosito i dibattiti e dato dignità e forza a tante istanze dei nostri concittadini.

Comprendiamo che il percorso politico possa essere costellato da tante difficoltà le quali, dato il ruolo istituzionale che ricopriamo, diventano sfide. Ma siamo convinti che il tuo impegno e la tua voce possano, anzi debbano continuare a risuonare con forza e determinazione in questa aula consiliare, contribuendo al bene comune e al progresso della nostra amata Forio.

L’esperienza politica amministrativa che hai maturato in questi ultimi anni rappresenta una risorsa preziosa e fondamentale per tracciare un futuro di speranza e di sviluppo per la nostra comunità, soprattutto in questi momenti di profonda crisi economica e sociale che la nostra comunità sta attraversando.

Siamo fermamente convinti, e lo sono anche tanti amici, sostenitori e concittadini che ci hanno contattato in queste settimane, che la tua permanenza in Consiglio Comunale possa rappresentare una chiave di volta anche nel nostro agire come opposizione, portando avanti istanze e progetti per il bene della nostra terra.

Certo, l’atteggiamento dell’attuale maggioranza non contribuisce al mantenimento di un clima sereno e collaborativo, ma ciò non deve far desistere dall’impegno che abbiamo preso con il nostro elettorato, che ci ha scelti nuovamente come loro rappresentanti.

Insieme al consigliere Mario Savio, quindi, ti invito ancora una volta e pubblicamente a non formalizzare le tue dimissioni e a rimanere al nostro fianco, per continuare a lottare per i valori in cui, insieme, abbiamo sempre creduto e a rappresentare le istanze dei Foriani, che da sempre ci sostengono».