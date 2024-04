Forti e Veloci, 15 atleti in gara tra Walk of Life ed Appia Run. 2 podi e due record personali per Marco Conte e Lucia Costea

Ancora una giornata da protagonisti per gli atleti della Forti e Veloci domenica 21 aprile : a Napoli si è svolta la 11^ Walk of Life , gara podistica a favore della ricerca sulle malattie rare promossa da Telethon.

Ancora sugli scudi con il nuovo personale Marco Conte, che con il tempo di 37.48 conquista il terzo posto di categoria. Podio di categoria anche per il presidente Michelangelo Di Maio con il tempo di 41.36, un buon allenamento per le sue prossime gare di triathlon estive.Con costanza di risultati Raffaele Colella che ha chiuso in 43.24. Ottimo rientro per Dario Tuccillo , costretto a riposo dopo la gara di dicembre a Forio, ritorna con un incoraggiante 43.49. Dopo oltre un anno di stop dalle competizioni podistiche rientra Pina Schiano con un ottimo quarto posto di categoria, sostenuta dal suo compagno di sport e di vita Vincenzo Maltese ha chiuso con lui la gara in 49.20.

Nello “Tindulino” Calise ,dopo le mezze e le maratone , si cimenta anche una gara di 10 km facendo registrare un ottimo 50’ . A poca distanza arriva Giovanni Iacono che non fa mai mancare il suo apporto alla squadra con il suo 51.49. Quinta di categoria e personal best per Lucia Costea con 51.49. Ottimo esordio per Mattia Tuccillo che alla sua prima esperienza in gara chiude in 51.58. Giuseppe Romeo continua la sua collezione di medaglie portando a termine un’altra gara senza sforzi in 53.36.

Stella Di Meglio inizia a trovare una buona costanza di tempo con il 9 posto di categoria ed il crono di 55.06 . Superato all’esordio l’obiettivo di chiudere sotto l’ora per Carla Giordano , il tempo di 58.21 le dà conferma degli ampi margini di miglioramento. Grande forza mentale quella dimostrata da Daniela Di Costanzo la quale non si è abbattuta e stingendo i denti, per un indurimento muscolare , ha tagliato comunque il traguardo in 1.10.

Contemporaneamente a Roma Giovanni Guzzo ha corso la storica Appia Run, gara tecnica sui 13 km per i quali ha impiegato 1 ora e 3 minuti. Grande vanto della squadra il continuo esordio di nuovi atleti e la forte presenza di quota rosa nelle manifestazioni podistiche a cui partecipa.