Forioalvoto. Vito Iacono “apre” la campagna elettorale

La corsa verso Forio 2023 è iniziata già da tempo. La sua candidatura l’ha annunciata da queste colonne già diversi mesi fa (era febbraio 2021) e ora, con una pagina facebook rimodernata e attiva, Vito Iacono, lancia la sua campagna elettorale e annuncia la prima manifestazione.

“Oramai manca meno di un anno alle elezioni amministrative del 2023 ed è ora di iniziare a sviluppare una piattaforma programmatica, una volta si chiamava così, da proporre all’elettorato. Ma sono gli stessi Elettori, i Cittadini ad essere protagonisti di questo percorso, sono loro a dettare l’agenda delle cose da fare e di come farle. Una campagna di ascolto su tutte le aree tematiche di competenza di un’amministrazione locale. Un viaggio fitto, intenso, che percorra tutti gli “angoli” del Paese e della nostra Comunità! Cominciano con la Scuola, il diritto allo studio, la formazione, insomma cominciamo dalle fondamenta!!! La Scuola è il luogo della conoscenza e del sapere, ma soprattutto dove si formano le coscienze e le competenze”.

Identitario e di “base” l’impronta di Iacono che non si allontana dal suo stile. “Ci vediamo mercoledì 13 luglio alle ore 19:30 nell’area antistante l'”Antica Libreria Mattera” nel vicolo di San Gaetano, ovviamente a Forio! Sono invitate tutte le componenti del grande mondo della Scuola, Dirigenti Scolastici, il personale Docente e quello non Docente, ma soprattutto i Genitori e gli Studenti, sono loro a doverci parlare delle prorpie esperienze, delle criticità, delle cose che si devono fare per una Scuola che funzioni. Una questione di Civiltà!!! Vi aspetto numerosi e … liberi!!!”

La parte gustosa sta tutta nella coda: “e nessuno si azzardi a chiedere “quante liste abbiamo”, ma piuttosto quante idee abbiamo e, soprattutto quali idee abbiamo. Il Paese ha bisogno delle migliori energie, dei migliori talenti, delle grandi sensibilità ingabbiate in logiche e dinamiche antiche e stritolanti. Basta con i soliti accordi, ognuno si senta protagonista ed in diritto di parlare del suo rapporto con la Scuola, con il Lavoro, l’Ambiente, la Cultura, il Disagio, con la nostra Terra … ed insieme lo cambieremo questo Paese evitando che tanti, troppi nostri giovani, ma anche adulti siano costretti a cambiare Paese per vedere soddisfatti i propri diritti, le proprie aspirazioni e perché no, i propri sogni!!! Amo il mio Paese e la mia Gente ed è per questo che mi candido a guidare un progetto Politico dove tutti si sentanto protagonisti e sarà veramente “troppo bello”!”