Forio, via ai tirocini di inclusione sociale

Anche il Comune di Forio ha avviato l’iter per attivare tirocini di inclusione sociale nell’ambito del PAR GOL (garanzia occupabilità dei lavoratori) Campania con risorse del Pnrr destinate alle politiche del lavoro. Nella determina adottata dalla responsabile dei Servizi Sociali dott.ssa Filomena Schioppa che prende atto di quanto deciso dalla commissione di valutazione in ordina alla individuazione del soggetto, si evidenzia che il programma GOL «si configura come una riforma del sistema delle politiche attive, in quanto fortemente orientato all’adeguamento delle competenze dei lavoratori rispetto all’evoluzione del mercato del lavoro nel periodo di post pandemia».

I tirocini sono rivolti a beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro; percettori del Reddito di cittadinanza; lavoratori fragili o vulnerabili; disoccupati senza sostegno al reddito; lavoratori con redditi molto bassi. Il Comune si è candidato all’avviso pubblico della Regione Campania in qualità di “soggetto ospitante” «per l’attivazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti». La convenzione con il soggetto promotore avrà durata di 12 mesi. Indetta la selezione, all’Ente è pervenuta una sola istanza, da “APL Lavoro S.R.L. Agenzia per il Lavoro Training & Working – Progetto Europa”. Sarà dunque questo il “partner” con il quale verrà stipulata la convenzione.