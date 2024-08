Forio, un capo servizio a supporto dell’arch. Nicola Regine

Il responsabile del Settore VII Servizio Edilizia Privata, Espropri, Catasto, Ambiente ed Ecologia del Comune di Forio, arch. Nicola Regine ha proceduto alla nomina di un responsabile di servizio per l’annualità2024, come previsto dal regolamento comunale di ordinamento degli uffici. Ravvisata la necessità di individuare all’interno del Settore VII «una figura di elevata qualificazione e professionalità che possa supportare lo scrivente nelle molteplici e qualificanti incombenze», la scelta è caduta sulla dipendente Antonella Ferrandino.

In determina Regine richiama i compiti del capo Servizio: «Provvede alla cura degli affari relativi al servizio di competenza, di cui all’ordinamento degli uffici e dei servizi e si assume le responsabilità relative agli adempimenti; controllare l’andamento delle attività assegnate in modo specifico agli uffici in quanto articolazione del proprio servizio, garantendone il buon andamento. Esercita funzioni sub apicali attribuzioni, compiti e responsabilità in relazione alla struttura organizzativa dell’ente, con emanazioni di istruzioni e dispositivi per l’applicazione di leggi e regolamenti; inoltre, ha tutte le competenze ed il dovere di svolgere le funzioni e le mansioni propriamente affidate alla figura professionale di appartenenza; all’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli assetti inferiori o superiori». Per il 2024 la dipendente Ferrandino sarà responsabile delle attività di predisposizione con riferimento alle funzioni Ambiente ed Ecologia, Accesso agli atti, servizio espropri.