Forio, troppo complessala gestione dei crediti tributari

Il Comune di Forio ha deciso di affidare un servizio di supporto metodologico e normativo per l’analisi dei crediti tributari inesigibili per diverse ragioni, principalmente legate a complessità normative, carenze di personale e necessità di garantire una corretta gestione finanziaria.

Le continue modifiche normative in materia di riscossione coattiva impongono all’ufficio Tributi, e in particolare al responsabile del Servizio, dott.ssa Francesca Iacono, una revisione puntuale dei crediti. Il responsabile ha l’onere di motivare il mantenimento dei crediti, soprattutto quelli più datati, e di valutare il loro effettivo grado di esigibilità. La corretta imputazione dei crediti ai residui attivi è fondamentale per l’equilibrio finanziario del Comune.

La scelta di esternalizzare il servizio di supporto metodologico e normativo per l’analisi dei crediti tributari inesigibili è dettata, soprattutto, a causa di una serie di fattori concomitanti, ad iniziare dalle continue modifiche normative in materia di riscossione coattiva. Queste modifiche impongono all’Ufficio Tributi, e in particolare al responsabile del Servizio, una revisione accurata dei crediti riportati tra i residui attivi. Il Responsabile è tenuto a motivare le ragioni del mantenimento dei crediti, soprattutto quelli più datati, e a valutare la loro effettiva esigibilità. La corretta imputazione dei crediti ai residui attivi è fondamentale per mantenere l’equilibrio finanziario del Comune.

Altro fattore la carenza di personale all’interno del X Settore. Questa carenza ha portato ad un accumulo di procedure e provvedimenti in materia di entrate comunali, sia tributarie che non tributarie, che l’Ufficio deve evadere in tempi brevi.

Ancora, la necessità di competenze specialistiche. L’analisi e la classificazione dei crediti tributari inesigibili richiedono competenze metodologiche e normative specifiche che non sono completamente disponibili all’interno del personale del Comune.

Per questi motivi, il Comune ha deciso di affidare il servizio alla Società “Kibernetes” di Napoli tramite una procedura di trattativa diretta sul Mepa, che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico e di semplificare le procedure di acquisto. L’importo totale dell’affidamento è di 12.810 euro Iva inclusa.