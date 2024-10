Forio, tre progetti da “verificare” per l’approvazione. Affidamento a una società di ingegneria napoletana

Il Comune deve approvare i progetti relativi a tre importanti interventi da eseguire sul territorio, ma il passaggio propedeutico è la verifica, come disposta dal nuovo Codice degli appalti. Gli interventi riguardano “Lavori di miglioramento funzionale del Palazzo municipale di Forio ex convento di San Francesco”, “Intervento di miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale dalle Pietre Rosse al campo sportivo San Leonardo di Panza” e “Opere di difesa provvisionale in attesa di intervento definitivo località Soccorso- stralcio funzionale 3”.

Per i lavori al Soccorso il progetto esecutivo è stato redatto dall’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo, per un importo complessivo di 1.465.000 euro; per il palazzo municipale il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’arch. Giampiero Lamonica e dall’ing. Mario Boccanfuso prevede l’importo di 2.200.000 euro; il progetto esecutivo per le strade, redatto dall’ing. Pizzuti Miragliuolo, un importo di 2.977.679,27 euro.

Tutti sono in attesa di essere approvati con atti deliberativi, ma come rileva il responsabile del Servizio Lavori pubblici, programmazione strategica ing. Luca De Girolamo, si deve prima procedere alla verifica e validazione.

In proposito il Codice degli appalti stabilisce che «l’attività di verifica è effettuata “per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni».

De Girolamo attesta «che le progettazioni di cui in premessa rientrano nella casistica e che le stesse sono state redatte da personale interno», ma che al contempo il Comune di Forio non dispone di un sistema interno di controllo di qualità. Inevitabile dunque l’affidamento di incarico esterno, mediante trattativa diretta sul Mepa, alla società di ingegneria e consulenza “STCV” di Napoli per il costo di 9.452,50 euro oltre Iva e Cassa.