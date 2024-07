Forio, quanto è complessa la gestione dei rifiuti!

Nuovo affidamento in materia di gestione dei rifiuti da parte del Comune di Forio, o meglio integrazione di un precedente servizio. Il responsabile del Servizio Affari Generali, Servizi Demografici, N.U. dr. Francesco Schiano di Coscia aveva già affidato il supporto specialistico per la redazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale «compreso la licenza d’uso del sistema della web application “W Mysir” per la gestione del ciclo dei rifiuti – Mysir, Vivifir, Rentri, Orso, Mud e statistiche di produzione, inclusa la delega all’invio dei dati ai rispettivi sistemi». Individuando la “Microambiente Srl Uninominale” di Salerno impegnando la spesa complessiva di 5.856 euro.

Ebbene, ora Schiano evidenzia che «è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, ossia la comunicazione che enti e imprese devono presentare annualmente, indicando la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente». Oltretutto i tempi stringono. Infatti «il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 1 luglio 2024».

Necessita un supporto specialistico e qui viene richiamato il precedente affidamento che comprende anche la redazione del MUD. In sostanza ora alla società salernitana viene dato mandato «di redigere la Comunicazione ambientale 2024, con i dati di produzione 2023, il successivo invio agli Enti preposti, come ARPA, CCIAA e a Legambiente e Comuni ricicloni, nonché il pagamento dei rispettivi diritti di segreteria MUD; di redigere il MUD per l’anno 2024 nei termini di cui sopra, consegnare allo scrivente Settore lo stesso debitamente compilato in uno alla ricevuta di invio». Servizi ad ogni modo compresi nell’importo già pattuito e quindi non ci saranno ulteriori spese.