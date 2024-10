Forio, proroga di un mese per due vigili stagionali. Gli altri due assunti hanno rinunciato

Il Comune di Forio ha prorogato il contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di due vigili stagionali per un altro mese, fino al 13 novembre, ravvisata l’esigenza di mantenere il potenziamento del Corpo di Polizia Municipale. Anzi, l’intenzione era la proroga per tutti e quattro gli agenti assunti a giugno scorso, ma due hanno rinunciato.

Come è noto, per rinfoltire l’organico il responsabile della Polizia Municipale ing. Giovangiuseppe Iacono aveva attinto alla graduatoria del Comune di Barano e inizialmente era previsto il termine del contratto al 13 ottobre. Ma come riporta lo stesso comandante, l’Amministrazione comunale, in persona del sindaco Stani Verde, ha manifestato la volontà di prorogare il periodo di assunzione, «al fine di far fronte alle esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, connesse alla necessità di una maggiore presenza di personale sul territorio Comunale».

I quattro vigili assunti sono Galano Alessandro, Buono Giovanni, Scozio Mario e Del Piano Francesco. Sta di fatto che solo Galano e Scozio hanno manifestato disponibilità alla proroga, mentre Buono e Del Piano hanno rinunciato.

Iacono ribadisce che tale proroga si rende necessaria per «assicurare un maggior monitoraggio del territorio comunale, soprattutto al fine di contrastare l’abbandono di rifiuti ad ogni angolo delle strade, in spregio alle ordinanze sindacali che regolamentano gli orari per il conferimento dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale e le modalità della raccolta differenziata, la quale garantisce una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi; – assicurare un maggior controllo del territorio, soprattutto nelle giornate festive, che l’attuale dotazione organica del Comando di Polizia Municipale non consente; – fornire ausilio qualificato all’attività all’area di vigilanza a causa del notevole flusso di persone; – incrementare il controllo delle ordinanze sindacali allo scopo di reprimere efficacemente e sanzionare i contravventori, oltre a far fronte ai numerosissimi, delicati e quasi sempre obbligatori compiti della Polizia Municipale».

La spesa, come è noto, viene coperta con i proventi delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. Alla luce delle due rinunce, l’Amministrazione comunale e il comandante Iacono si dovranno “accontentare” dell’apporto di due soli vigili stagionali.