Forio, progetto incentivante per la viabilità natalizia

Anche quest’anno il Comune di Forio si prepara ad organizzare un Natale “in grande”, con un ricco cartellone di eventi all’insegna “Isola Illuminata – Forio Christmas 2024”. E per garantire un adeguato controllo del territorio la Giunta ha approvato il Progetto Obiettivo viabilità Natale 2024/2025 rivolto ai vigili urbani, la cui durata è stata prevista dal 7 dicembre al 7 gennaio.

La proposta del progetto incentivante è stata redatta dal comandante della Polizia Municipale ing. Giovangiuscppe Iacono.

Da subito si evidenzia che per gli eventi organizzati in occasione delle festività natalizie «si rende necessario l’espletamento di servizi di polizia stradale anche oltre l’orario ordinario di lavoro».

Il progetto «comporterà un aumento delle mansioni e dei tempi di vigilanza e di pattugliamento del territorio, rispetto all’ordinario servizio svolto, in quanto si prevede un incremento notevole di presenze turistiche e di avventori sul territorio comunale».

Il comandante ricorda che «il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, come previsto dalla vigente normativa, presta la propria attività lavorativa su turni di 6 ore, coprendo di regola una fascia oraria che va dalle ore 08.00 alle ore 22.00». Puntualizzando che «il protrarsi oltre tale fascia oraria comporterebbe pertanto una diversa articolazione dei turni, che renderebbe difficile garantire un equilibrato servizio tra le ordinarie mansioni previste e quelle aggiuntive».

Sta di fatto che vi è necessità di una maggiore presenza, sul territorio comunale della Polizia Municipale «per i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché il potenziamento dei servizi notturni e festivi, anche infrasettimanali, tesi anche alla prevenzione delle violazioni del CDS».

Ovviamente gli obiettivi del progetto comporteranno «un aumento del volume di lavoro ed a livello personale notevoli sacrifici in termini di conciliazione lavoro-famiglia in particolare durante tutto il periodo natalizio». Da “ripagare” con gli incentivi.

Obiettivo del progetto è dunque l’istituzione di nuovi turni di lavoro che consentano un’estensione oraria del servizio «volto al potenziamento dei servizi di sicurezza stradale, pattugliamento del centro storico, che verranno garantiti per tutto il periodo dal 07/12/2024 al 06/01/2025 anche nei giorni festivi dalle ore 06:00 alle ore 22:00 ed eventualmente protratti fino alla fine delle manifestazioni in caso di specifici eventi in base alle esigenze di servizio».

Nel periodo natalizio – ha calcolato il comandante Iacono – ricadono quattro giorni festivi infrasettimanali (Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania) e sei domeniche e i partecipanti al Progetto Obiettivo dovranno garantire la presenza, in base alle esigenze di servizio, in queste giornate. E’ prevista la disponibilità ad effettuare massimo 15 ore aggiuntive (per un totale di 200 ore complessive attribuite) al lavoro ordinario per ciascuna unità.

Per il veglione di Capodanno verrà garantita la completa copertura dell’orario notturno (con formula di turno ordinario o lavoro aggiuntivo).

L’intero fondo incentivante appositamente costituito ammonta a 9.800 euro, che verrà ripartito tra i partecipanti al progetto «secondo l’impegno lavorativo profuso». Con l’imprimatur della Giunta presieduta da Stani Verde il progetto diventa realtà.