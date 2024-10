Forio, nuovo Consiglio comunale con o.d.g. “fiume”. Le proposte di Vito Iacono inserite sempre in coda

Nuova convocazione del Consiglio comunale di Forio per lunedì 14 ottobre alle ore 18.30 con un ordine del giorno sempre “infinito” (ben 19 punti) a causa delle proposte avanzate da Vito Iacono. Sempre collocate in coda e che puntualmente, come evidenziato anche dallo stesso consigliere di opposizione, non vengono affrontate per l’“abbandono” della sala consiliare da parte della maggioranza.

I primi due punti riguardano l’approvazione del Bilancio Consolidato 2023 e la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Il terzo, il quarto, e il sesto il riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di sentenze del Giudice di Pace di Ischia e il quinto a seguito di sentenza del Tar. Al punto 7 il “Patto di Amicizia” tra il Comune di Forio e il Comune di Saint Lèonard De Noblat.

I TEMI SCOTTANTI PROPOSTI DA IACONO

Dal punto 8, per terminare al 19, parte la sfilza di proposte di Vito Iacono, tra “vecchie” e nuove. Con la nota prot. 39056/2024: «Revoca della delibera di Giunta n.190 del 17.07.2024 avente ad oggetto “Incarico di assistenza legale per tutelare l’immagine del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale infangate dalle note inviate al Prefetto e divulgate dalla stampa e in rete”».

Con le note del 24 giugno e 12 agosto: «Costituzione commissione speciale per la redazione di un codice etico e comportamentale da sottoporre alla firma dei rappresentanti istituzionali dell’Ente, per il monitoraggio e controllo in ordine alle modalità di affidamento di incarichi professionali e di opere pubbliche, di controllo in ordine ai tempi e modalità di accesso agli atti da parte dei cittadini».

Con la nota del 12 agosto: «Delibera di indirizzo alla Giunta Municipale di revoca delle delibere n. 161 del 12 giugno 2024 e n. 197 del 2 agosto 2024 aventi ad oggetto “Progetto 7 km di tramonto” – (giugno-ottobre 2024) – individuazione location – atto di indirizzo”»; «Realizzazione area ZTL loc. Chiaia Spinesante, delibera di indirizzo per la revoca della ordinanza n. 207»; «Concessioni demaniali, delibera di indirizzo alla Giunta Municipale di revoca della delibera n. 24 del 2 febbraio 2024 avente ad oggetto: Linee di indirizzo per l’applicazione della Legge 5 agosto 2022, n.118, recante “Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”».

Con le note del 12 agosto e prot. 35815/2024: «Istituzione tavolo tecnico tra i comuni dell’isola d’Ischia per la redazione del piano gestione rifiuti e definizione procedure per la costituzione del soggetto gestore e/o affidamento servizio e la predisposizione degli atti di cui agli obblighi derivanti dall’attuazione della legge regionale 7 agosto 2023, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 – Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare)»; «Costituzione commissione consiliare di inchiesta sulla gestione dei rifiuti».

Con la nota prot. 35815/2024: «Individuazione aree di gestione rifiuti da proporre al tavolo tra i comuni dell’Isola d’Ischia».

Con la nota del 12 agosto: «Costituzione commissione consiliare d’inchiesta sulla società partecipata Marina del Raggio Verde s.r.l., gestione del porto e delle aree demaniali»; «Istituzione tavolo tecnico tra il Comune di Forio e Serrara Fontana per la realizzazione del sistema di depurazione»; «Istituzione del Parco Naturale dell’isola d’Ischia (e/o dell’Epomeo)»; «Delibera di indirizzo per chiedere alla Regione Campania di inserire nelle condizioni per la definizione del piano approdi misure che garantiscano la gratuità per i malati oncologici ed i cittadini affetti da gravi forme di disabilità e costretti a recarsi in terra ferma per terapie ed attività riabilitative non praticate sull’isola d’Ischia e sulla qualità dei natanti e dei servizi»; «Relazione del sindaco sul piano di interventi di salvaguardia del litorale costiero ed i tempi rimozione dei fanghi in località Casale e relativa modalità di riuso».