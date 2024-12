Forio, Notte Bianca da record: in 8.000 tra strade e piazze

Oltre 8.000 persone ad affollare strade e piazze del territorio comunale e a dare una risposta chiara e netta ad un quesito sul quale ci si interroga da tempo: l’isola d’Ischia può essere viva 365 giorni l’anno ed ha tutte le carte in regola per essere un territorio turisticamente appetibile anche d’inverno.

Lo testimoniano i numeri della partecipazione della Notte Bianca promossa e organizzata dal Comune di Forio e che ieri ha richiamato un pubblico davvero incredibile in aree suggestive come porto, piazze, corso principale. Effetti speciali, spettacoli di danza e musicali, intrattenimento di vario genere in attesa delle apprezzatissime performances di due idoli del pubblico giovanile, i cantanti e rapper LDA e Petit. Festa infinita fino alle prime luci dell’alba, anche per strutture ricettive ed attività commerciali che hanno evidentemente tratto giovamento dalla straordinaria affluenza di pubblico.

«Stiamo proseguendo sul solco tracciato lo scorso anno – commenta il sindaco di Forio Stani Verde – Forio e l’isola d’Ischia sono realtà belle da vivere in ogni momento dell’anno. Iniziative legate a momenti di musica, spettacolo, cultura e gastronomia che ormai proponiamo senza soste. Il nostro programma non vuole essere un semplice intrattenimento ma, così come per le iniziative culturali in programma alla Colombaia, un messaggio di “vitalità” del territorio da lanciare all’utenza turistica. Che, numeri, alla mano, inizia a recepirlo».