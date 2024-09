Forio, invitate tre ditte alla gara per la refezione scolastica

Vanno avanti per attività per aggiudicare il servizio di refezione scolastica istituito dal Comune di Forio per gli anni 2024/2025 e 2025/2026 a favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo Forio 1. In ossequio a quanto stabilito con delibera di Giunta il rup dott.ssa Filomena Schioppa ha provveduto a pubblicare l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

L’importo dell’affidamento è presuntivo e il prezzo a base di gara è stato quantificato orientativamente in euro 6,70 oltre Iva per ogni singolo pasto. Sulla base di 3.760 pasti settimanali per 30 settimanale, l’importo presunto complessivo della concessione per i due anni scolastici è stimato in 1.511.520 euro. La procedura viene espletata sulla piattaforma telematica TuttoGare. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore 13.00 del 19 agosto e pertanto il rup ha provveduto ad approvare i verbali redatti in quella data e il 20 agosto. Dopo la verifica della documentazione pervenuta al fine di stabilire l’idoneità e l’ammissione alla successiva fase di negoziazione la Schioppa ha stabilito l’idoneità di tre ditte: “Global Service” di Napoli, “S.L.EM.” di Piano di Sorrento e “G.L.M. Ristorazione” di Castellammare di Stabia.