Forio, info point per i turisti aperto tutto l’anno

L’Amministrazione comunale di Forio si è attivata per migliorare il funzionamento dell’Info Point destinato all’accoglienza e informazione turistica, al momento fino alla fine del 2024, dunque anche nella stagione invernale. In linea con le iniziative organizzate per le festività natalizie. Nella delibera approvata dalla Giunta si evidenzia che «l’attività di promozione del turismo consiste, tra l’altro, nel realizzare iniziative in grado di incrementare il movimento dei turisti, attraverso una qualificazione dell’offerta turistica».

In tale ottica «fornire servizi di accoglienza e informazione ai turisti, valorizzare le risorse turistiche disponibili, diffondere opuscoli e guide ed altro materiale per la conoscenza delle località turistiche, costituiscono alcuni esempi d’attività promozionale, molto ampia e articolata e senza dubbio decisiva per un settore, come quello turistico, caratterizzato da una forte competizione e da un raggio d’azione molto esteso». La Giunta aggiunge ancora che «in questo contesto i servizi relativi all’accoglienza e all’informazione dei turisti presso gli Info Point rappresentano, senza dubbio, attività fondamentali per il settore: la soddisfazione del turista, passa anche attraverso il comportamento di questi organismi e il tipo di prestazioni che sono in grado di effettuare».

Viene ancora evidenziato «che il Comune di Forio riconosce nella tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, unite al sostegno alle attività culturali e alla promozione delle attività turistiche, un fattore di primaria importanza per lo sviluppo sociale ed economico del territori; il settore turistico riveste una particolare importanza nell’ambito delle politiche di sviluppo sociale ed economico del territorio e che diviene strategico curare il miglioramento della qualità dei servizi di accoglienza e informazione turistica». L’info point, in sostanza, non deve essere una struttura “vuota”, ma un reale punto di riferimento adeguato alle crescenti esigenze dei turisti, in linea con politiche di «qualificazione del sistema di offerta turistica e dei servizi, ivi compresi quelli di informazione e accoglienza dell’ospite».

Di qui la volontà dell’Amministrazione guidata da Stani Verde di «assicurare l’ottimale funzionamento dell’Info Point del Comune di Forio implementando l’accoglienza e l’informazione turistica presso lo stesso per il periodo giugno -dicembre 2024». Il budget impegnato per tale iniziativa ammonta a 4.300 euro. Gli ulteriori adempimenti per concretizzarla sono stati demandati alla responsabile del X Settore dott.ssa Francesca Iacono.