Forio, indagine geologica per i centri N.U. di Zaro e Casale

Il Comune di Forio ha affidato il servizio di redazione di una relazione geologica ed esecuzione di un’indagine penetrometrica e MASW, necessario per i lavori di “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” nel territorio comunale.

Un progetto per il quale l’Ente si è candidato al finanziamento promosso dal Ministero della Transizione Ecologica per interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, in particolare finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

L’intervento proposto, dell’importo di quasi 1 milione di euro, riguarda i due centri di raccolta di Zaro e del Casale, ma in attesa dell’effettiva ammissione a finanziamento, deve essere redatta e approvata la progettazione esecutiva. Il Comune infatti deve adempiere ad alcuni obblighi pena la revoca del finanziamento stesso.

E la relazione geologica e l’indagine penetrometrica e MASW sono appunto propedeutiche in questa fase, in quanto forniranno informazioni cruciali sulle caratteristiche del terreno, essenziali per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di miglioramento della rete di raccolta differenziata.



Il rup ha dunque affidato il servizio alla ditta “Geo Pad Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale” di Cava dei Tirreni mediante trattativa diretta sul Mepa. L’importo dell’affidamento è di 1.425 euro oltre cassa e Iva.

L’affidamento è stato approvato dal responsabile del Servizio Affari Generali, Servizi Demografici, N.U. dott. Francesco Schiano di Coscia.