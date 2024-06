Forio, il Comune salda il debito con l’Agenzia delle Entrate

Il Comune di Forio è risultato creditore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e ammessa la “colpa”, ha provveduto a saldare il debito di oltre 42mila euro. Come riferito nella determina prontamente adottata dalla responsabile del Servizio Ragioneria ed Economato dott.ssa Gabriella Galasso, il 18 giugno è pervenuta all’Ente la documentazione relativa alle prime quattro cartelle di pagamento da saldare: rispettivamente del 24.05.2022 per l’importo di euro 1.350,59; del 24.10.2022 per 658,26 euro; del 03.05.2023 per 13.920,03; del 21.06.2023 per 293,82 euro. Il giorno successivo è arrivata la seconda “sfogliatella” per altre due cartelle sempre del 24.05.2022, rispettivamente per 277,04 euro e per il più cospicuo importo di 25.903,98.

La Galasso ha preso atto «che è necessario provvedere ad effettuare il pagamento della somma complessiva di euro 42.430,72 entro e non oltre cinque giorni dalla notifica del presente avviso». Infatti dalle verifiche «effettuate preso i nostri Uffici risulta che l’Ente non ha provveduto al pagamento delle cartelle su menzionate». Qualcuno si era dimenticato di pagare il dovuto, esponendo il Comune a eventuali conseguenze… La somma verrà versata in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in un’unica soluzione, vista l’urgenza.