Forio, gara per la viabilità del lungomare Mazzella

Grazie al Fondo per gli investimenti nelle Isole Minori l’Amministrazione Del Deo si appresta a realizzare un nuovo progetto, stavolta finalizzato ad un intervento di recupero e miglioramento della viabilità del lungomare Giovanni Mazzella. La strada più volte interdetta in alcuni tratti a causa del cedimento del costone sottostante.

Il progetto esecutivo redatto dall’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo era già stato approvato dalla Giunta ad ottobre 2021 e l’importo assegnato dal Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie al Comune di Forio ammonta a 441.428 euro, dei quali 403.163,88 saranno oggetto di richiesta di finanziamento dei lavori in via Mazzella. Questo è infatti il costo del progetto dopo l’aggiornamento del quadro tecnico economico.

Il rup arch. Marco Raia, dirigente del I Settore Urbanistica, ha indetto la gara d’appalto, che sarà espletata mediante procedura aperta sulla piattaforma telematica TuttoGare del Comune con il criterio qualità/prezzo sull’importo a base di gara di 303.639,90 euro.

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18.00 dello scorso 8 febbraio e dunque ora il rup ha dovuto procedere alla nomina della commissione giudicatrice di gara, che sarà interamente formata da membri “interni”: presidente l’arch. Nicola Regine, responsabile del VII Settore; componenti l’ing. Mauri Pizzuti Miragliuolo e l’arch. Federica Verde, dipendenti del I Settore.