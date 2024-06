Forio, è tutto pronto per il maxi consiglio comunale: ora c’è di tutto

Il presidente Gianni Mattera ha convocato il civico consesso di Forio per il prossimo 4 giugno alle ore 19.00 in prima convocazione e il 6 in seconda ed ha integrato l’ordine del giorno con 15 punti che meritano molta attenzione.

I lavori del primo ordine del giorno sono programmati con il seguente ordine del giorno: Approvazione del Rendiconto della gestione 2023; Art. 175 D.Lgs. 267/2000 -Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026; Affidamento in concessione delle attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per I’ occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nonché delle attività di accertamento e riscossione coattiva dell’imposta di soggiorno; Istituzione Mensa scolastica – Approvazione Regolamento e Indirizzi.

L’integrazione e la rettifica dell’ordine del giorno, invece, prevede una lista calda di diversi argomenti: dai parcheggi, ai progetti comuni, dalle revoche di ordinanze alle commissioni consiliari.

Si parte subito con gli “Indirizzi per l’acquisto del compendio immobiliare sito in località San Vito da destinare a parcheggio e scuola dell’Infanzia”, per poi passare ai “Lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo Forio I “L. Balsofiore”, interdittiva antimafia ditta ausiliaria – relazione del Sindaco”.

Seguono, in ordine di elenco: Delibera di indirizzo alla Giunta Municipale di revoca della delibera n. 123 del 2 maggio 2024 avente ad oggetto: Progetto di “Riqualificazione del sito di via Casale – Parco urbano e Centro Operativo Comunale” – Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed indirizzo per l’avvio delle procedure necessarie all’esproprio; Delibera di indirizzo alla Giunta Municipale di revoca della delibera n. 24 del 2 febbraio 2024 avente ad oggetto: Linee di indirizzo per l’applicazione della Legge 05 agosto 2022, n .118, recante “Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”;

Istituzione tavolo tecnico tra i comuni dell’isola d’Ischia per la redazione del piano gestione rifiuti e definizione procedure per la costituzione del soggetto gestore e/o affidamento servizio e la predisposizione degli atti di cui agli obblighi derivanti dall’attuazione della legge regionale 7 agosto 2023, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 – Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare); Costituzione commissione consiliare di inchiesta sulla gestione dei rifiuti; Costituzione commissione consiliare d’inchiesta sulla società partecipata MARINA DEL RAGGIO VERDE S.R.L., gestione del porto e delle aree demaniali; Istituzione tavolo tecnico tra il Comune di Forio e Serrara Fontana per la realizzazione del sistema di depurazione;

Istituzione del Parco Naturale dell’isola d’Ischia (e/o dell’Epomeo); Delibera di indirizzo per chiedere alla Regione Campania di inserire nelle condizioni per la definizione del piano approdi misure che garantiscano la gratuità per i malati oncologici ed i cittadini affetti da gravi forme di disabilità e costretti a recarsi in terra ferma per terapie ed attività riabilitative non praticate sull’isola d’Ischia; Relazione del Sindaco sul piano di interventi di salvaguardia del litorale costiero ed i tempi rimozione dei fanghi in località Casale e relativa moda lita’ di riuso. Si chiude con la “Relazione del Sindaco sul piano di spesa degli eventi natalizi”.