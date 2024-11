Forio, Consiglio comunale per le variazioni di bilancio. La seduta convocata per giovedì 28 novembre

Il Consiglio comunale di Forio è convocato per giovedì 28 novembre alle ore 18.30 in unica convocazione in sessione ordinaria. Un ordine del giorno ancora “interminabile” in quanto comprendente le proposte di Vito Iacono ancora inevase. Per quanto riguarda i sei punti della maggioranza, si inizia con il riconoscimento di due debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Giudice di Pace di Ischia. Si prosegue con argomenti di natura finanziaria: ben tre variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026: ratifica della variazione approvata d’urgenza con delibera di Giunta n. 259/2024; di altra variazione sempre approvata d’urgenza dalla Giunta con deliberazione n. 262/2024; variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Si chiude con l’approvazione del programma annuale degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca per l’anno 2024.

Segue il lungo elenco delle richieste presentate dal consigliere di opposizione Vito Iacono con diverse note risalenti nel tempo. Tra le altre «Relazione del Sindaco sul piano di spesa degli eventi natalizi»; «Lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo Forio I “L. Balsofiore”, interdittiva antimafia ditta ausiliaria – relazione del Sindaco»; «Delibera di indirizzo alla Giunta Municipale di revoca della delibera n. 123 del 2 maggio 2024 avente ad oggetto: Progetto di “Riqualificazione del sito di via Casale – Parco urbano e Centro Operativo Comunale”»; «Delibera di indirizzo alla Giunta Municipale di revoca della delibera n. 24 del 2 febbraio 2024 avente ad oggetto: Linee di indirizzo per l’applicazione della Legge 05 agosto 2022, n.118, recante “Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”»; «Costituzione commissione speciale per la redazione di un codice etico e comportamentale da sottoporre alla firma dei rappresentanti istituzionali dell’Ente, per il monitoraggio e controllo in ordine alle modalità di affidamento di incarichi professionali e di opere pubbliche, di controllo in ordine ai tempi e modalità di accesso agli atti da parte dei cittadini».

Seguono numerosi altri temi “caldi”, tra cui la Ztl alla Chiaia- Spinesante, la gestione dei rifiuti e del porto turistico, la «Revoca della delibera di Giunta n.190 del 17.07.2024 avente ad oggetto “Incarico di assistenza legale per tutelare l’immagine del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale infangate dalle note inviate al Prefetto e divulgate dalla stampa e in rete”». Ancora, atto di indirizzo e di impegno per la salvaguardia dell’Istituto Comprensivo Forio 2 “Don V. Avallone”. Per quanto riguarda Panza, «atto di indirizzo al Sindaco per attualizzare la “Delega all’esercizio delle funzioni di stato civile nella frazione Panza» e «Delibera di assegnazione alla commissione consiliare di competenza della stesura del Regolamento per la composizione e competenza della Consulta della frazione Panza», previste dallo Stato comunale.