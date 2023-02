Forio al voto. Renato Regine: “Ci candidiamo con Stani Verde. Saremo sentinelle”

La campagna elettorale a Forio è già aperta da parecchio tempo. E i colpi di teatro iniziano a venire fuori. Una alla volta. Ieri è stato un lunedì di accordi, intese e ufficialità. La più nuova e interessante è quella che vede il gruppo di Renato Regine scegliere il gruppo di Stani Verde. Una scelta, questa del candidato che Gianni Matarese e Michele Regine avevano caldeggiato per un potenziale terzo polo, che apre una nuova e interessante chiave di lettura ai movimenti politici all’ombra del Torrione.

“Abbiamo deciso di candidarci con Stani Verde perché è necessario avere un senso di discontinuità con l’amministrazione uscente di Francesco Del Deo. Tutto quello che è successo in questi anni non può passare come normale amministrazione. Con un gruppo di amici abbiamo ragionato e abbiamo deciso di assumere, in prima persona, la responsabilità anche di essere sentinelle e di voler incidere”. Quando gli abbiamo chiesto quel “noi” cosa significasse, Renato è stato chiaro: “Siamo un gruppo di amici che hanno a cuore il nostro territorio e alcune politiche. Abbiamo un animo ambientalista, green e, perché no, ecologista”. Con Renato Regine ci sarà Nicola Monti, Marianna Lamonica e altri amici che si aggiungono alla coalizione di Stani Verde che ieri sera ha annunciato un’altra operazione conclusa.

Una foto sui social inequivocabile annuncia l’accordo, già scritto da tempo, con il gruppo che fa capo a Salvatore Serpico e Michele Calise. Con i protagonisti dell’assoluzione Pegaso il gruppo Albano con Angela e Nicola, Ciro Colella (il candidato maltrattato dalla maggioranza a discapito di Manuela Arturo), ma ancora Roberto Scotti, Dario Petroni e l’ex assessore Donatella Migliaccio e altri amici.

La campagna elettorale di Forio inizia a dare i suoi primi colpi. E che colpi!