Forio, aggiudicato il servizio di mensa scolastica dopo un iter “sofferto”

Ci siamo! Dopo difficoltà e ritardi per l’assenza di offerte il rup dott.ssa Filomena Schioppa ha proceduto all’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per l’Istituto Comprensivo Forio 1 per gli anni 2024/2025 e 2025/2026.

La mensa si concretizza solo al terzo tentativo di esperire la procedura negoziata sulla piattaforma TuttoGare con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, previa indagine di mercato. E dopo la modifica al capitolato d’appalto con proroga dei termini per la presentazione delle offerte. Considerando la «complessità della gara e in particolar modo l’esigenza di trovare un centro cottura quanto più vicini possibile alla sede scolastica e le difficoltà riscontrate dagli operatori economici invitati».

In realtà anche dopo questa modifica la procedura era andata ancora deserta ed era stato necessario inviare un nuovo invito alle tre ditte inizialmente interessate e prorogare ulteriormente il termine alle ore 10.00 del 20 novembre, «stante l’urgenza di provvedere».

Finalmente alla scadenza di questo termine la ditta “G.L.M. Ristorazione” di Castellammare di Stabia ha presentato la propria offerta.

E la Schioppa ha nominato la commissione di gara, presieduta dall’ing. Luca De Girolamo e composta dal dott. Francesco Schiano di Coscia e dalla dott.ssa Federica Verde.

Ora il rup, che aveva già vagliato la documentazione amministrativa, ha approvato i verbali della commissione relativamente sia all’offerta tecnica che a quella economica, che all’aggiudicazione.

Nel rispetto della normativa vigente la dott.ssa Schioppa ha proceduto alle verifiche della regolarità della ditta, dei requisiti e della certificazione antimafia. Controlli che hanno dato esito positivo e accertato il possesso dei necessari requisiti.

RICHIESTA L’ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST

Per quanto attiene alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, la ditta di Castellammare di Stabia «risulta presente nell’elenco delle imprese richiedenti alla data del 20.11.2024, iscrizione nelle White List (Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) provinciali di Napoli, in virtù dell’istanza datata 23.09.2021».

Si dovrebbe trattare solo di una “formalità” e ad ogni modo il rup ha proceduto all’aggiudicazione sia pure non definitiva, salvo revoca. Citando quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti nel caso in cui «la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare». Ed è il caso della mensa scolastica di Forio.

Richiamando ancora che «l’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari».

Evidenzia ancora che «allo stato attuale non sono emersi elementi di preclusione anche solo potenziale né sussistono elementi pregiudizievoli all’aggiudicazione».

Dunque «nulla osta, pertanto, all’aggiudicazione, la cui celere adozione è quanto mai opportuna in ragione della necessità di garantire l’avvio del servizio di refezione scolastica, quale servizio essenziale e inerente al diritto all’istruzione, il cui inizio non è oltremodo procrastinabile».

La dott.ssa Schioppa ribadisce «la massima urgenza di definire il procedimento di gara ai fini dell’effettivo avvio del servizio di refezione scolastica, quale servizio essenziale e inerente al diritto all’istruzione».

Via libera alla consegna d’urgenza del servizio in via anticipata rispetto alla stipula del contratto, «nelle more della comprova dei requisiti relativamente all’ottenimento del nulla osta della BDNA e delle ulteriori certificazioni richieste, stante l’urgenza di avviare il servizio di mensa scolastica che si configura quale “servizio pubblico essenziale”».

Via libera all’aggiudicazione e all’inizio del servizio di refezione, per l’importo di 1.601.760 euro oltre oneri di sicurezza e Iva. Prevedendo oltre ai due anni di durata del contratto l’eventuale proroga tecnica. Che potrà risultare più che necessaria se anche il nuovo appalto dovesse far registrare i problemi che hanno caratterizzato la gara appena conclusa.