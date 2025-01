Forio: 300mila euro dalle multe per migliorare sicurezza stradale e viabilità

La Giunta Municipale di Forio ha deliberato la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada per l’anno 2025. Con un totale di 300.000 euro, il Comune investirà i fondi in interventi mirati per migliorare la sicurezza e la viabilità cittadina, potenziando infrastrutture e attività di controllo stradale.

Ripartizione dei fondi: sicurezza e manutenzione al centro

I fondi verranno distribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 208 del Codice della Strada, che prevede l’impiego di almeno il 50% dei proventi per migliorare la circolazione e la sicurezza stradale. La suddivisione delle risorse è così strutturata: 52.500 euro (35%): acquisto e manutenzione della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale; 60.000 euro (40%): potenziamento dei mezzi della Polizia Municipale, inclusi l’acquisto di nuove attrezzature e la manutenzione dei veicoli; 37.500 euro (25%): servizi di controllo per la sicurezza stradale, tra cui assunzioni stagionali di vigili urbani e misure di prevenzione.

Nuove assunzioni per il controllo del traffico

Una parte del finanziamento sarà destinata alla contrattualizzazione di agenti stagionali, una misura resa possibile dal comma 5-bis dell’art. 208, che consente l’impiego delle somme per rafforzare i servizi di controllo, specialmente in orari notturni. Inoltre, è prevista una maggiore sorveglianza per contrastare violazioni specifiche, come la guida in stato di ebbrezza (art. 186 e 187 C.d.S.) e l’uso improprio della mobilità urbana.