Forio, 260 atti giudiziari da notificare con urgenza! Il servizio affidato a un operatore postale toscano

La notifica degli atti comporta per i Comuni la necessità di affidamento esterno del servizio. In questo caso, la responsabile del X Settore – Servizio Tributi, Attività Commerciali e produttive, SUAP del Comune di Forio dott.ssa Francesca Iacono ha dovuto procedere ad affidare i servizi postali di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e servizi correlati.

Nella determina ricorda che l’Ente e in particolare l’ufficio Tributi ha necessità di effettuare «Comunicazioni tramite corrispondenza cartacea (raccomandate semplici e con a/r) qualora i destinatari siano sprovvisti di pec; Invii di atti giudiziari, lettere di intimazione, altri atti che devono essere portati a legale conoscenza del destinatario». I servizi richiesti, in particolare, comprendeono «pick up della posta, pacchi e degli atti giudiziari; servizio di posta raccomandata varie grammature; servizio di posta raccomandata AR varie grammature; servizio di posta ordinaria e prioritaria; servizi accessori come completamento delle raccomandate e affrancatura; postalizzazione per cap non coperti dall’operatore privato; notifica degli atti giudiziari».

Nel 1999 tali servizi erano stati affidati in via esclusiva a Poste Italiane, in quanto gestore del servizio universale». Poi è intervenuto il processo di liberalizzazione dei mercati dei servizi postali avviato dall’Ue e dunque abolizione di qualsiasi forma di monopolio. Un decreto del 2011 ha però mantenuto l’affidamento a Poste Italiane del servizio postale universale fino al 30/4/2026.

Con l’abolizione del monopolio, sono state rilasciate licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari ad altri operatori.

La Iacono ha accertato che alla data del 2 agosto scorso (ultimo aggiornamento disponibile), sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy risultano essere presenti 6 licenze speciali per la notifica di atti giudiziari e contravvenzioni sull’intero territorio nazionale, rilasciate a Nexive Network srl– Sailpost S.p.a.,- Post & Service Group Rete Soggetto Servizio Posta s.r.l.– Dat S.r.l.– DNA Logistica S.r.l., abilitati quali “operatori postali”. Oltre ovviamente a Poste Italiane.

Qui la responsabile del X Settore evidenzia che «al fine di semplificare la gestione del contratto per l’affidamento dei servizi postali è interesse dell’ente individuare un unico operatore economico in grado di fornire sia la gestione degli atti giudiziari che degli altri servizi postali». E rileva anche l’urgenza di procedere, «in quanto risulta indispensabile garantire la notifica di circa n. 260 atti giudiziari e correlati servizi, entro la fine dell’anno, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti».

La Iacono ha proceduto mediante trattativa diretta sul Mepa sull’importo base di 2.500 euro oltre Iva, contrattando con la società “Sail Post” con sede nella provincia di Pisa. Il servizio è stato affidato per l’importo netto di 2.314 euro e la spesa complessiva ammonta a 2.823,08 euro.