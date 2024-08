Fogne di Lacco Ameno, un imprevisto rallenta i lavori dell’EVI

Purtroppo un imprevisto ha impedito all’EVI spa di completare il programmato intervento notturno sul corso principale di Lacco Ameno, nell’ottica di ridurre le problematiche che si verificano in caso di forti piogge.

Come annunciato, nella notte tra il 29 ed il 30 agosto, previa sospensione dello scarico in fogna di acque termali da parte dei termalisti locali, operai e tecnici dell’EVI spa si sono radunati nei pressi della parrocchia di S. Maria delle Grazie, sul corso Angelo Rizzoli, per intervenire su uno dei punti più strutturalmente problematici della rete delle acque fognarie e pluviali lacchesi.

Ma grande è stata la sorpresa quando si è scoperto che era impossibile effettuare nella sua interezza l’intervento previsto perché sul punto insiste una falda freatica di cui finora si ignorava l’esistenza.

In pratica c’è una sorgente di acqua, derivata direttamente dal mare, che filtra attraverso il terreno, oltretutto esercitando una discreta pressione che ha impedito al cemento a presa rapida di solidificarsi. Non è stato possibile, nonostante la presenza di mezzi di aspirazione, impedire alla sorgente di intralciare decisamente i lavori. L’EVI è comunque riuscita a neutralizzare, in parte, l’azione della falda, ma sarà necessario completare l’operazione con una diversa modalità d’intervento.

Cosa succederà, dunque, adesso?

L’EVI deve organizzare l’utilizzo di cementi speciali e di un’adeguata tecnologia a supporto, così da vincere la naturale resistenza opposta dalla falda marina.

Nel frattempo, però, l’azienda che gestisce acquedotti e fognature sull’isola d’Ischia non se ne starà con le mani in mano, ma procederà anticipando gli altri interventi previsti lungo il corso Rizzoli e relative traverse, sempre nell’ottica di aumentare la capacità di smaltimento delle acque piovane ad opera delle fogne lacchesi.

Tutte le operazioni saranno effettuate nei prossimi giorni e sempre di notte, così da ridurre al minimo ogni impatto sulla vita di residenti e turisti di Lacco Ameno.