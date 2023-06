Focus su fitti abusivi, movida e sicurezza stradale: 5 denunce e sanzioni dei Carabinieri

Intensa attività di controllo e monitoraggio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ischia durante i giorni scorsi. I militari infatti sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio dei flussi turistici presso i porti turistici. Non solo: l’operazione è stata dedicata anche al contrasto dei fitti abusivi estivi.

Tale servizio straordinario di controllo ha portato a diversi risultati. Innanzitutto, i carabinieri della stazione di Procida hanno denunciato due persone rispettivamente titolari di un B&B e di una casa vacanze. Entrambi dovranno rispondere di inottemperanza all’obbligo di notifica all’autorità di P.S. delle persone alloggiate presso le rispettive strutture ricettive.

Non sono ovviamente mancati i controlli al codice della strada, con i militari che hanno denunciato un 26enne del posto per guida in stato di alterazione alcolica. Durante un controllo, infatti, l’uomo è stato fermato a via Giovanni da Procida mentre guidava la propria Fiat Panda risultando positivo all’alcol test con un tasso alcolemico di 1,24 g/l. Risultato: la patente di guida è stata ritirata.

Un altro caso segnalato è quello di un 52enne di Napoli che è stato denunciato in stato di libertà per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Durante un controllo in una ditta edile di Procida, l’uomo è stato sorpreso a svolgere irregolarmente l’attività di muratore nonostante fosse appunto beneficiario del reddito di cittadinanza. Sul fronte delle attività ristorative, il titolare di un locale di via Roma è stato sanzionato amministrativamente per la violazione dell’obbligo di diffusione della musica all’esterno del locale oltre l’orario consentito.

L’azione di contrasto al traffico di stupefacenti ha consentito di intercettare un 21enne napoletano, che è stato segnalato alla Prefettura di Napoli perché trovato in possesso di una dose di “hashish” durante un controllo a Via San Rocco.

Inoltre, a Casamicciola Terme, nei pressi di un istituto scolastico e alla presenza di altri minori, un 16enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dal momento che, durante un controllo, aveva tentato di disfarsi di un involucro contenente sostanza stupefacente, anche in questo caso del tipo “hashish”, e all’esito perquisizione è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e di banconote da piccolo taglio ritenute provento di precedenti attività illecite.

Il bilancio totale delle operazioni è presto detto: nel complesso, durante i controlli, sono stati identificati 261 soggetti, controllati 163 veicoli e elevate 22 sanzioni al codice della strada per circolazione con veicolo senza revisione, guida senza casco, omissione dell’uso delle cinture di sicurezza e circolazione con veicolo privo di assicurazione.