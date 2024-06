Finanziamento regionale, c’è il progetto di adeguamento sismico del plesso di Testaccio

Il Comune di Barano intende procedere all’adeguamento sismico del Plesso Scolastico di Testaccio con i fondi stanziati dalla Regione per la formazione del parco progetti regionale di edilizia scolastica denominato “Scuola Viva in Cantiere”. L’Ente aveva già programmato un intervento al plesso ubicato alla via Croce Testaccio” nel 2020, quando aveva fatto redigere dall’ing. Alfonso Di Costanzo il progetto definitivo ed esecutivo poi approvato nel 2021.

Candidandolo al bando Scuola Viva in Cantiere per l’annualità 2023 e la proposta progettuale era stata inserita tra quelle ammissibili.

Ora la Regione ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di istanze finalizzate alla candidatura di nuovi interventi e all’aggiornamento delle “Proposte” già inserite nel parco progetti.

Come rileva la Giunta nella delibera che ha approvato il progetto aggiornato, «l’obiettivo principale del predetto Avviso è la messa a norma degli edifici scolastici esistenti sul territorio regionale, mediante l’attuazione di interventi integrati riguardanti le componenti edilizie, strutturali ed impiantistiche, finalizzati all’incremento della performance degli edifici e al perseguimento della loro agibilità». L’Amministrazione guidata da Dionigi Gaudioso «ha l’esigenza di avviare interventi di recupero e ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione edilizia degli edifici ad uso scolastico siti nel Comune di Barano d’Ischia, volti a migliorarne la qualità urbana ed architettonica, nonché interventi di messa in sicurezza delle componenti strutturali degli edifici esistenti ed in caso d’incendio, di restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, di adeguamento e miglioramento sismico».

Il progettista ha provveduto ad integrare il progetto aggiornandolo alla tariffa regionale, rimodulando il quadro tecnico economico di spesa.

L’importo complessivo ammonta a 1.268.111,16 euro e questa sarà la somma del finanziamento richiesto con la candidatura all’avviso regionale. Il costo totale dei lavori è stato calcolato in 966.438 euro.

La Giunta oltre ad approvare l’aggiornamento e integrazione del progetto esecutivo ha nominato rup l’arch. Agnese Cianciarelli, responsabile del Servizio V e ha proceduto al necessario inserimento dell’intervento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026.