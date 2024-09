Festa di San Michele a Sant’Angelo: domenica c’è la Paolo Belli Big Band, lunedì i fuochi pirotecnici

Torna la festa di San Michele a Sant’Angelo, l’appuntamento che chiude l’estate dell’istmo di Serra Fontana. Ecco il programma completo

SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI

SAN MICHELE ARCANGELO

Patrono di Sant’Angelo d’Ischia

29 – 30 settembre 2024

PROGRAMMA

Triduo di Preparazione alla Festa del Santo Patrono da Giovedì 26 a Sabato 28 settembre 2024

Ore 17,30 Rosario.

Ore 18,00 S. Messa con meditazione di Padre Carmine Marrone OMI, che ci accompagnerà per tutto il tempo dei festeggiamenti.

Domenica 29 settembre 2024

Festa Liturgica di San Michele Arcangelo

Ore 8,00 S. Messa.

Ore 9,15 Una Diana (spettacolo pirotecnico mattutino) annuncerà il giorno principale della Festa.

Ore 9,30 Arrivo e giro in paese della Banda Musicale “AURORA – Città di PANZA”.

Ore 10,30 S. Messa solenne in Parrocchia, presieduta da Mons. Carlo Villano, Vescovo di Pozzuoli e di Ischia.

Ore 11,45 Diana di mezzogiorno sul mare.

Ore 12,00 Concerto Mattutino in Piazza diretto dal m° Giovanni Migliaccio.

Ore 18,00 S. Messa all’aperto in Via del Sole, nel piazzale antistante il Polifunzionale Comunale.

Ore 18,45 Processione per le strade del paese. Uno spettacolo pirotecnico saluterà l’arrivo in Piazza della statua.

Ore 22,00 Spettacolo al Piazzale Pablo Neruda (sotto la Torre). “PAOLO BELLI Big Band” in concerto, a cura del Comune di Serrara Fontana.

Lunedì 30 settembre 2024

Ore 9,30 Arrivo e giro in paese della Banda Musicale “AURORA – Città di PANZA”.

Ore 10,00 S. Messa solenne in Parrocchia.

Ore 11,00 Processione fino alla Piazza dove la statua di San Michele Arc. resterà esposta alla venerazione dei fedeli. Una Diana (spettacolo pirotecnico mattutino) saluterà il giorno conclusivo della Festa.

Ore 12,00 Giro in barca della Banda Musicale verso Punta Chiarito e lungo la spiaggia dei Maronti.

Ore 18,00 Celebrazione della S. Messa solenne in Piazza. Canti liturgici a cura della Corale della Comunità “Papa Giovanni XXIII”.

Ore 19,15 Processione per mare: imbarco al porticciolo dei pescatori e proseguimento sotto costa per Punta Chiarito, poi per Punta Maronti e ritorno.

Ore 21,00 Sbarco “Sotto la Torre” e processione con fiaccolata fino alla Piazza e a seguire rientro in Chiesa.

Ore 22,00 Concerto lirico sinfonico in Piazza della Banda Musicale “AURORA – Città di PANZA” diretta dal M° Nicola Lauro, con la partecipazione di cantanti lirici solisti.

Ore 00,15 Fuochi artificiali piromusicali a conclusione dei solenni festeggiamenti.

L’illuminazione delle scogliere è a cura dei giovani di Sant’Angelo. Partecipazione speciale dell’Associaz. Naz. Carabinieri e di una delegazione del Consiglio Comunale di Pontedera. Per la processione a mare munirsi di biglietto presso l’Edicola MATTERA in piazza, o presso l’Agenzia TRIVET TOUR all’ingresso dei parcheggi, (disponibili 300/400 posti su due/tre motonavi e/o altre imbarcazioni). Per la serata del 30 set ci sarà la disponibilità di navette gratuite (EAV/bus turistici) da/per parcheggi di Panza con servizio effettuato dalle ore 18.00 alle ore 2.00