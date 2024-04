Estate 2024: il calendario degli eventi. Appuntamenti tra musica, glamour, buon cibo e tanta cultura. Ass. Costagliola: “Anche quest’anno Procida offrirà un calendario di eventi per tutti i gusti”

Su proposta dell’Assessore delegato al Turismo Leonardo Costagliola la giunta comunale con delibera n°80 del 16-04-2024 ha varato un composto calendario degli avvenimenti.

Premesso che: – il Comune di Procida, nell’approssimarsi della stagione turistica intende promuovere e supportare tutte quelle iniziative culturali, artistiche e di spettacolo che abbiano l’obiettivo di rendere viva l’isola e di incrementare le presenze turistiche nonché di incentivare il commercio, l’artigianato e le risorse del territorio;

– a tal fine è stato redatto il calendario “Eventi Procida 2024”, in cui sono state inserite svariate iniziative promosse e proposte anche dalle Associazioni Culturali Locali, Comitati, Attività Commerciali, Agenzie Turistiche, Specialisti e Professionisti interessati a partecipare;

Ritenuto opportuno: approvare il programma della manifestazione “Eventi Procida 2024”, approntato da questa Amministrazione, così come dal prospetto allegato alla presente delibera, che ne forma parte integrante, e denominato allegato

A); Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione, in considerazione della situazione di predissesto economico-finanziario in cui versa, limitare al massimo gli oneri a carico del bilancio comunale; Richiamato il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni approvato giusta D.C.C. n. 20 del 19.04.2021 e ritenuto che quello della sponsorizzazione rappresenti strumento idoneo al fine di garantire il supporto necessario alla realizzazione degli eventi di cui all’approvando calendario;

Ritenuto necessario ai fini di una ottimale organizzazione degli eventi coinvolgere la comunità locale, ricorrendo all’applicazione del vigente richiamato regolamento, valorizzando il volontariato e la collaborazione dei privati quali espressione di partecipazione, acquisendo disponibilità a svolgere attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro e per i soli fini di solidarietà e di impegno civile;

Dato atto: – che le iniziative di sponsorizzazione incentivano e promuovono l’innovazione nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’Ente, realizzando economie di spesa ed una migliore qualità nei servizi erogati alla collettività e nella fattispecie di cui trattasi nella organizzazione deli eventi, potendo conseguire prestazioni dirette o indirette, a titolo gratuito da privati, a fronte della possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi che verranno previsti nell’accordo che verrà sottoscritto;

3 Ritenuto pertanto, opportuno esprimere indirizzo al Responsabile della I Sezione al fine di predisporre avvisi finalizzati alla acquisizione di manifestazioni di interesse a stipulare accordi di sponsorizzazione con l’ente per la realizzazione degli eventi di cui all’allegato programma, dando atto, altresì, che l’attività della I Sezione dovrà in ogni caso essere coordinata con quella degli altri uffici comunali coinvolti, ciascuno per quanto di competenza, garantendo l’espletamento delle attività richieste per la realizzazione degli eventi oggetto del calendario;

Tutto ciò premesso e considerato; Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ex artt. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e atteso che non è necessaria l’acquisizione preventiva del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non ha effetti diretti o indiretti sula situazione economico-finanziaria;

Visti: – Il D. Lgs. 18/ 8/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; – Lo Statuto Comunale vigente; Con voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

D E L I B E R A 1. Approvare il calendario “Eventi Procida 2024”, 2. Di esprimere indirizzo al Responsabile della I Sezione al fine di predisporre avvisi finalizzati alla acquisizione di manifestazioni di interesse a stipulare accordi di sponsorizzazione con l’ente per la realizzazione degli eventi di cui all’allegato programma, dando atto, altresì, che l’attività della I Sezione dovrà in ogni caso essere coordinata con quella degli altri uffici comunali coinvolti, ciascuno per quanto di competenza, garantendo l’espletamento delle attività richieste per la realizzazione degli eventi oggetto del calendario;

3. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i responsabili di P.O. dell’Ente al fine di predisporre ed attuare gli eventuali e conseguenti adempimenti di competenza. La presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione, con voti favorevoli unanimi, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.