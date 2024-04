Esigenze, buon gusto e rispetto | #4WD

Le esigenze di spazio, il buon gusto e il rispetto dei luoghi non sono fattori facilmente conciliabili tra loro. Eppure anche ad Ischia, a cui viene attribuito il vessillo della cementificazione selvaggia e indiscriminata senza alcun criterio estetico o paesaggistico, esistono realtà dove si è riusciti a mantenere intatto questo equilibrio.

Il faro di Punta Imperatore, che ho avuto il piacere di visitare lo scorso anno nella nuova veste di ristorante e resort in occasione di una cena con amici, può essere portato sicuramente ad esempio, con un lavoro di ristrutturazione e recupero a dir poco pregevole dell’architetto Giovannangelo De Angelis. E per chi, invece, dirà che è fin troppo facile riuscirci laddove vi sono spazi e risorse disponibili a volontà, ho già pronta la risposta!

Provate a visitare la Taverna Antonio della famiglia Cervera, uno degli indiscussi locali storici del porto d’Ischia, laddove il concetto -appunto- di “taverna” è nato ben prima di tanti nomi di grido, dentro e fuori dai confini isolani. La gestione ad opera di Luciana e Antonio già da qualche anno ha sensibilmente convertito il concetto di ristorazione offerto da questo locale, con preparazioni essenziali ma qualitativamente molto ricercate, pur conservando intatto il motto scritto a pennello sulle due ante di legno all’ingresso: “L’ARTE RINNOVA I POPOLI”, a dimostrazione della ferma intenzione di lasciare del tutto inalterata la loro preziosa identità.

Domenica sera sono stato con Catrin all’happening d’inaugurazione, dopo una ristrutturazione essenziale ma, al tempo stesso, di gran pregio, che vede protagonista assoluta l’ottima “mano” dell’architetto Vania Ferrandino in netta sinergia con le indicazioni dei proprietari in un ambiente tutt’altro che immenso. Ed ecco, giusto per fare un esempio, che una vecchia cisterna viene annessa al locale dopo essere stata innanzitutto svuotata, ripulita e trattata, ma lasciata intatta con tanto di ventarole per realizzare delle vere e proprie toilette luxury, dai gradevoli travoni in ferro verniciato e soffitto in vetro per non privarsi di vedere, dall’interno, una volta di tanta piacevole ampiezza.

L’architettura mediterranea, quella particolarmente cara al mio compianto amico Sandro Petti, che ne fu indiscusso protagonista e ambasciatore in giro per il mondo, si concretizza spesso in piccoli dettagli che fondono innovazione e tradizione, senza per questo spingere i luoghi oggetto d’intervento in una veste che non appartiene né a loro né alla località dove sono ubicati. Basta solo coniugare esigenze, buon gusto e rispetto. Tutto qua!