Escavo porto. Ferrandino: “Con oggi si capisce che, se si lavora, tutto è possibile, anche in Italia”

Sindaco Ferrandino, quello di oggi (ieri, ndr) è un giorno importante per Casamicciola. Una data che resterà nella storia, il 18 giugno. Finalmente, dopo il 26 novembre scorso, si mette mano ad un’iniziativa importante, ovvero l’escavo del porto di Casamicciola. Ripariamo al danno sofferto e cominciamo ad attrezzare l’infrastruttura fondamentale del territorio.

“Sì, sostengo da settimane che bisogna muoversi su due direttrici. Una è la messa in sicurezza che già, per fortuna, sta avvenendo con importanti interventi nelle zone colpite dalla frana. L’altra parallela dev’essere quella di rilanciare l’attività turistica che nel nostro Comune si è fermata per effetto della frana stessa. Tra queste opere per il rilancio turistico quella primaria era l’escavo del porto per farlo diventare di nuovo fruibile al 100% cosa che è avvenuta, a tempi di record.

Oggi (ieri, ndr) è iniziato un dragaggio che sappiamo essere operazione difficilissima da realizzare, soprattutto per la burocrazia che presenta un intervento del genere, con tutte le autorizzazioni necessarie. Sappiamo che si entra nel campo ambientale e conosciamo quanto sono rigide le norme, devo dire che in questo il Commissario di Governo è stato velocissimo: ha usato tutti i suoi poteri per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per poter lavorare in sicurezza e per salvaguardare e tutelare l’ambiento. Credo sia stata un’opera importantissima e simbolo perché da questo giorno si capisce che, se si lavora, tutto è possibile, anche in Italia dove sappiamo che invece molte questioni non si risolvono perché ci sono tante normative da bypassare. Però quando ci si mette, ci si riesce. Questo è sicuramente un giorno importante perché segna l’inizio del rilancio turistico anche del nostro Comune, tra un mese riavremo di nuovo le navi, gli aliscafi e i mega-yacht nel nostro porto perché non dimentichiamo che tra i porti turistici più importanti della Campania c’è questo di Casamicciola da decenni. Dobbiamo recuperare quella fruibilità, il cronoprogramma è che nel giro di trenta giorni tutto questo sarà ultimato e quindi tutto ciò può ripartire. Mi sembra utile precisare anche che fortunatamente c’è il porto d’Ischia, quindi abbiamo un secondo porto, quello principale, che ha assicurato e sopperito a tutte le esigenze del traffico, soprattutto turistico e anche commerciale, rispetto a questa défaillance avuta a Casamicciola, quindi col caldo che è arrivato, già è partita la stagione turistica qui sull’isola”.

Quest’iniziativa, in qualche modo, ci racconta di come sia possibile l’unione. Siamo nel Comune di Casamicciola Terme, il capofila è il Comune di Lacco Ameno, i dirigenti sono del Comune di Forio. C’è una sorta di unione amministrativa, quasi come se si potesse pensare al tanto famigerato Comune unico.

“Con una sinergia importante come questa, dunque unità d’intenti quando si capisce che bisogna unire le forze per riuscire a risolvere i problemi isolani, non dimentichiamo che questo porto serve tutti i Comuni dell’isola, fa capire che non solo è possibile, ma quanto si diventa efficaci. Spesso in passato siamo stati inefficaci rispetto a dei provvedimenti e a delle soluzioni da dover affrontare proprio per la divisione delle sei municipalità. Questo fa capire che quando c’è sinergia, tutto è possibile, anche in assenza di Comune unico”.