Enrico Buonocore: “Il Brindisi giocherà per risalire il -12, noi dobbiamo essere l’Ischia”

Mister Enrico Buonocore per commentare questo inizio di campionato contro il Brindisi.

Che gara ti aspetti? E come hai visto la squadra prima che partisse per la Puglia?

“Ci siamo allenati duramente e sappiamo che ci attende una gara impegnativa, perché la squadra avversaria è di buon livello e affronta ogni partita come se fosse cruciale anche in considerazione della penalizzazione di 12 punti che deve recuperare. Se non affrontiamo la sfida con la giusta mentalità, potremmo trovarci in difficoltà, soprattutto con il supporto del loro pubblico. Noi abbiamo eseguito tutto ciò che potevamo in allenamento, provando a migliorare le nostre azioni d’attacco. Spero davvero che possiamo fare meglio rispetto alla scorsa domenica, specialmente in termini di prestazione fisica, dato che abbiamo avuto dei problemi. Con una settimana di lavoro alle spalle, i giocatori sembrano più riposati e brillanti. Mi auguro quindi che domani si possa disputare una buona partita”.

Abbiamo letto che è arrivato un altro over di qualità, Tuninetti sarà già disponibile?

“Ha iniziato ad allenarsi con noi da mercoledì. Avrei potuto convocarlo, visto che si è allenato per quattro giorni ma abbiamo delle gerarchie da rispettare. Tuttavia, è rimasto a casa, e dalla prossima settimana le cose cambieranno perché è un giocatore importante per noi. Domani, però, scenderanno in campo coloro che sono stati presenti fin dall’inizio della stagione. È giusto che chi ha lavorato duramente abbia l’opportunità di giocare”.

Tuninetti è stato acquistato per essere titolare, altrimenti si sarebbe probabilmente fatto un investimento diverso. Come pensi che possa mutare il suo atteggiamento?

“Un ulteriore centrocampista rafforzerà e renderà la squadra più dinamica. È evidente che ci potrà dare un contributo significativo, motivo per cui è stato reclutato. È normale ora avere alcuni giocatori esperti, il che significa che qualcuno dovrà restare fuori, anche se può sembrare ingiusto. Nonostante l’abbondanza di giocatori, è fondamentale che chiunque si trovi temporaneamente escluso non si scoraggi. Coloro che saranno pronti al momento giusto dimostreranno la validità delle mie scelte. Spero che tutti siano consapevoli della situazione attuale e che i giocatori non convocati reagiscano positivamente. Le scelte sono fatte sulla base del numero elevato di giocatori, ma l’inserimento di questo centrocampista è stato fatto perché è considerato un elemento chiave per la categoria. Ormai il reparto d’attacco ha molte opzioni, mentre la difesa si è consolidata e subirà pochi cambiamenti”.

In attacco invece cosa prevedi contro il Brindisi.

Non l’ho convocato Arcamone perché ho avuto la febbre. Noi dobbiamo sempre giocare con un 2004 e con 2005. Se porterò due 2004 in panchina; solo uno di loro entrerà in campo, quindi non ha senso portarli entrambi. Il giocatore del 2005 giocherà e credo che avanti giocherà Quirino”. Spero davvero che possiamo fare meglio rispetto alla scorsa domenica, specialmente in termini di prestazione fisica, dato che abbiamo avuto dei problemi.