Eccellenza. Vito Manna: “Mister Iovine? Qui a Forio non stiamo facendo il torneo amatoriale”

Le parole di Mister Giovanni Iovine, qualche giorno fa, hanno stizzito non poco il direttore sportivo del Real Forio, l’avv. Vito Manna. Complice anche la vittoria contro il Rione Terra, nessuno si è sottratto alla stampa nel post gara (forse sarebbero venuti lo stesso!) e dopo Mister Angelo Iervolino e Michele Longo anche il direttore sportivo non si è sottratto alle domande dei giornalisti. E’ mancato solo il presidente Amato che aveva la “neve nelle tasche”, letteralmente, perché doveva raggiungere una località sciistica.

L’incontro è stato rapido e “franco di cerimonie” come si suol dire. Commentando le manovre di mercato il direttore Manna ha spiegato che “Le necessità sono state sostituire gli uomini, perché avevamo una casella di attaccante da coprire. Acosta, insieme allo staff e a chi segue le operazioni di mercato, ci sembrava quel calciatore che potesse far compiere il salto di qualità al reparto. In campo si è visto lo spessore del giocatore: riesce a fare reparto da solo, tiene palla, è esperto, ha già dimostrato di poterci dare una mano, ovviamente si deve ancora inserire perché ha fatto una sola settimana di allenamento con i compagni, ma ha dato prova di poter convivere con Michele Longo e quindi ci dà altre soluzioni tattiche. Vincenzi, invece, va a rinforzare un reparto di centrocampo che ultimamente ci vedeva corti. Avevamo bisogno di centimetri, forza e qualità, Amedeo è uno che possiede queste caratteristiche.”

Il ds ha poi chiarito su future e potenziali azioni di mercato che: “Al momento penso che la rosa sia completa in ogni reparto. Con il recupero degli infortunati la squadra ritorna ad essere numericamente ottima, possiamo affrontare nel migliore dei modi il mese dicembre e poi disputare un girone di ritorno importante”.

Poi gli abbiamo chiesto un commento o, se volete, un diritto di replica rispetto alle accuse pronunciate da Mister Iovine da queste colonne. Iovine, infatti, aveva criticato la smania di prendere giocatori da fuori senza fare risultati, chiaro ed evidente richiamo alla situazione biancoverde.

“Dispiace che mister Iovine -spiega Manna -, che conosco da anni, non abbia espresso queste cose quando mi vede di persona. Preferisco non rispondere, altrimenti dovrei dire che i campionati di Prima Categoria a tredici persone o con gente che ha fatto il torneo amatoriale sono il calcio a Ischia. Il Forio fa un campionato di Eccellenza complesso, con un tasso tecnico che quest’anno è elevato, e in campo oggi avevamo sei ischitani. Gli acquisti da fuori servono per disputare il campionato di Eccellenza, il presidente se avesse voluto divertirsi si sarebbe iscritto alla Prima o alla Seconda Categoria. Questo è un torneo di livello alto, quindi c’è bisogno purtroppo di attingere anche dalla terra ferma. Fermo restando che noi valorizziamo i giovani e i ragazzi di Ischia: abbiamo due under di Forio provenienti dal settore giovanile del Real Forio. Penso sia una polemica inutile che non ci tange proprio”.

E poi aggiunge: “Avere una squadra in Eccellenza dovrebbe essere un vanto per tutta l’Isola. Abbiamo Santaniello, portiere classe 2007 di Forio, che sta andando avanti nella Rappresentativa under 17. Grazie al fatto che noi disputiamo un campionato importante, il ragazzo si è messo in mostra perché è stato anche convocato con la prima squadra. Una squadra in Eccellenza è una vetrina per tutto il calcio isolano e per i giovani. Purtroppo, come ho detto, è un torneo difficile e non si può affrontare con soli ischitani. Sfido chiunque a venire qui e a fare una squadra in Eccellenza con soli ischitani”.

Tornando al calcio giocato, per Manna i tre punti conquistati con la doppietta di Longo sono un’ottima notizia: “Avevamo bisogno della vittoria e l’abbiamo ottenuta. Adesso dobbiamo pensare alla partita di mercoledì che, oltre ad essere prestigiosa, potrebbe regalarci un sogno. Dovremo lottare, perché sarà un match duro. Sarà importante giocare una bella partita in casa e tenere aperta la qualificazione, poi penseremo alla prossima nella quale vorremo ottenere ancora il bottino pieno. Sicuramente questi punti ci permettono di avere fiducia e di affrontare un grande girone di ritorno. “

“Per quanto riguarda la partita – chiosa anche l’avvocato – , credo che il risultato sia più che giusto. Purtroppo, un infortunio nel finale ha fatto accorciare le distanze, ma il risultato rotondo ci poteva stare. Abbiamo pensato di essere concreti e le variazioni tattiche ci hanno permesso di essere maggiormente presenti in area di rigore. Con tutti questi calciatori, il mister ha la possibilità di utilizzare altre soluzioni tattiche. Longo e Carnicelli? Sono due giocatori di livello alto. Longo non devo presentarlo io. Carnicelli, tra la partita col Savoia e lo spezzone di oggi, penso abbia dimostrato di essere un calciatore che può regalarci tante soddisfazioni. Abbiamo tanti calciatori bravi, ora tocca al mister utilizzarli come ritiene più opportuno. Questo mercato non è di riparazione, ma di rafforzamento.”

L’ultima domanda è quella che riguarda il ritorno di Musella all’Ischia: “David era in prestito e ha espresso il desiderio di tornare all’Ischia a dicembre invece che a fine campionato. Poi c’è stata l’opportunità di prendere un altro valido ragazzo dell’Ischia, Mimmo Re, che lo va a sostituire degnamente. Dispiace che Musella non abbia voluto continuare fino a fine anno, ma con Re lo abbiamo rimpiazzato in maniera adeguata”.