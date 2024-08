Eccellenza. Sanchez: “Bene la prima parte di preparazione”

Sarà il girone A di Eccellenza ad accogliere nuovamente il Real Forio di mister Carlo Sanchez. Dalla salvezza ottenuta nel playout contro il Pomigliano all’occasione del riscatto, la nuova stagione dei turchi passerà dalla voglia di migliorare il posizionamento dell’ultimo campionato. La squadra, confermata in blocco e potenziata con elementi dall’importante valore tecnico, sta continuando a lavorare per arrivare pronta ai nastri di partenza. Agli ordini dell’allenatore e del suo staff, Sogliuzzo e soci continuano a correre per ritrovare la giusta condizione.

Nelle scorse ore c’è stata anche l’occasione di mettere qualche minuto in più nelle gambe con il primo test estivo, svolto in famiglia. Una partita disputata al campo San Leonardo di Panza, dopo un lavoro di attivazione con il preparatore Pierangelo Pesce. Sanchez ha composto due squadre, i biancoverdi e i blu, concedendo spazio a tutti i giocatori a disposizione nei due tempi da 25’ giocati. Per la cronaca, a vincere è stata la brigata blu con il risultato di 2-1. Nella frazione iniziale a portarsi in vantaggio è stato l’altro team con il gol di Giovanni Di Lorenzo. Il pareggio è arrivato immediatamente con il colpo di testa di Pablo Acosta. Nella ripresa, all’ultima azione utile, ancora Acosta ha completato la rimonta e consegnato la vittoria ai suoi compagni. Ottime indicazioni sono arrivate a Sanchez in vista dei prossimi impegni ufficiali, i riflettori sono stati puntati soprattutto sui neo arrivati, con Luigi Castagna e Michele Mosca in primo piano.

“È andata abbastanza bene, è stata la prima settimana di lavoro vero e di carichi. Riprendere dopo un paio di mesi di inattività è sempre difficile, ma ho trovato un gruppo molto volenteroso e ragazzi già preparati, si vede dall’atteggiamento. Non si sono mai fermati. Abbiamo fatto un buon test, stiamo iniziando a conoscerci perché, come dico sempre, anche se metti un solo elemento in una squadra che ha già una base, c’è una conoscenza nuova”.

Poi Sanchez ha aggiunto anche una riflessione sulla fine di questa parte di preparazione: “Abbiamo completato la prima fase della preparazione. I primi dieci giorni sono stati estremamente positivi e abbiamo concluso con un’amichevole in casa. Sfortunatamente, siamo consapevoli delle difficoltà nell’organizzare eventi sull’isola in questo periodo, quindi ci adattiamo al meglio, essendo una squadra ben strutturata, anche per organizzare partite amichevoli. I ragazzi hanno lavorato intensamente durante questi dieci giorni e hanno dimostrato un atteggiamento che apprezzo molto. C’è ancora molto lavoro da fare poiché siamo in fase di costruzione. Il gruppo è nuovo, ma credo che abbiamo le giuste qualità per ottenere buoni risultati. Da questi giorni è emersa una maggiore consapevolezza del fattore conoscenza. Ero consapevole che chi era presente in passato ha reso questa situazione più agevole, cosa facilitata anche dai nuovi arrivati. Un aspetto molto positivo è che molti di loro si conoscevano già perché erano avversari sul campo, il che è certamente un vantaggio. Oltre agli aspetti tecnici, conoscere il campo aiuta. Dovremo impegnarci fino all’ultimo giorno anche perché si può sempre migliorare. Non c’è mai un momento in cui si possa dire di aver finito il lavoro; bisogna continuare a lavorare fino all’ultimo giorno del campionato.

LA NUOVA STAGIONE

La nuova stagione del Real Forio si aprirà in Coppa Italia Dilettanti, l’esordio avverrà nel weekend del 31 agosto/1° settembre, in trasferta. Il Comitato Regionale ha infatti pubblicato il calendario del primo turno della competizione, gli isolani sono stati inseriti nel girone B con Frattese e Montecalcio.

I biancoverdi riposeranno nella gara inaugurale e ritroveranno il manto erboso soltanto nella seconda partita, in trasferta sul suolo flegreo per sfidare la compagine allenata da Maradona Jr. Pochi giorni più tardi, mercoledì 4 settembre, ci sarà il debutto casalingo davanti al pubblico amico: allo stadio Calise sbarcheranno i nerostellati. Un altro appuntamento da inserire in agenda riguarderà la pubblicazione del calendario del campionato di Eccellenza. Si terrà lunedì 26 agosto 2024, alle ore 18.00, la cerimonia di presentazione: il club di Luigi Amato conoscerà l’ordine delle avversarie da affrontare nel corso della stagione.