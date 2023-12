Eccellenza. Real Forio-Rione Terra 2-1. Il Leone torna a ruggire e gli ex Ischia convincono. E nel finale solo un brivido

Francesco Fiorillo | Una vittoria preziosa per uscire dal tunnel di risultati negativi. Il Real Forio supera il Rione Terra allo stadio Calise con una doppietta di Longo. Dopo le operazioni di mercato da parte della società, arriva la risposta di Angelo Iervolino e dei suoi ragazzi: successo ritrovato e cammino che riprende.

Iandoli 6.5 – È il minuto numero 11 quando una punizione angolata di Foti lo chiama in causa, lui risponde presente e si oppone con una grande parata. Nel secondo tempo si fa trovare pronto su una conclusione dalla distanza, può fare oggettivamente poco in occasione del gol di Sandomenico.

Boussaada 6.5 – Considerate le defezioni sulla destra, il mister lo schiera ancora laterale. Tiene bene sulle poche ma insidiose sovrapposizioni di Pisani e sulle incursioni di Foti, tiene botta anche sulle giocate del numero dieci ospite.

Cabrera 6 – Strappa la sufficienza vista la prova di grande applicazione su Salazaro, concede davvero le briciole all’attaccante flegreo e lo limita nei suoi tentativi in area. Mezzo voto in meno per la sbavatura nel finale che costa la rete degli avversari e mette un brivido finale in un sabato decisamente tranquillo per Iandoli.

Di Costanzo 6.5 – L’asse che coinvolge gli ex Ischia funziona perfettamente. E proprio da una sua sventagliata, che trova impreparato Manno, nasce il primo gol di Longo. Poi ottima lettura delle azioni del Rione Terra e chiusure con i tempi giusti, sta crescendo di condizione fisica.

Pistola 6.5 – Spinge sulla corsia sinistra con continuità, mettendo in affanno De Filippis e compagni. Affonda il colpo più volte nella sua zona di competenza, sono novanta e più minuti di grande spirito. Interessante il fraseggio, poi non concretizzato, con Carnicelli nella ripresa.

Arcamone 6.5 – Poco prima del quarto d’ora raccoglie la sfera e, con un suggerimento morbido, innesca il leone per il secondo ruggito al Calise. Sfiora anche la rete al 24’ dopo una conclusione di Sogliuzzo deviata dalla difesa: l’ex gialloblù però trova l’intervento fenomenale del portiere (83’ Pelliccia 6 – Poco spazio a disposizione, ma entra subito in gara con una punizione all’angolino respinta sulla linea).

Sogliuzzo 6.5 – Gigante in mezzo al campo, sovrasta Napolitano e detta il ritmo della manovra biancoverde. Dalla sua punizione si sviluppa il raddoppio, si mette anche in evidenza con un tiro intercettato da Capogrosso (70’ Vincenzi 6 – Primi spunti con la nuova casacca, il neo acquisto fa il suo debutto e inizia ad ambientarsi con la realtà isolana).

Di Meglio 6 – Subito nel vivo del gioco con l’incursione centrale che porta Filosa alla conclusione verso lo specchio. Tanta quantità e anche qualche sussulto in termini di qualità, lavora tanto in funzione della squadra (77’ Peluso 6 – Iervolino gli concede una ventina di minuti, risponde presente con energie nuove dalla panchina).

Filosa 6.5 – In una posizione inedita rispetto al consueto ruolo sull’out destro, il mister lo sposta centralmente e sulla trequarti, in supporto dei due attaccanti. Oltre un’ora fatta bene per il numero 28 che spaventa i flegrei già in avvio. Ci prova pure dopo la mezz’ora e qualche secondo prima della sostituzione (64’ Carnicelli 6.5 – Devastante. Non segna, ma costruisce almeno tre potenziali occasioni. Va vicino alla rete con un destro a giro).

Longo 7.5 – Qualcuno ha detto bomber? Sull’isola si rivede il goleador che ha impressionato il Mazzella mesi fa. Al Calise sblocca la gara dopo tre giri di lancette, si ripete subito sul passaggio di Arcamone. Nella seconda parte sfiora anche la tripletta, il suo tiro da distanza ravvicinata si spegne alto (77’ Arrulo 6 – Fisico e muscoli, il mediano deve ritrovare la giusta forma perché è essenziale nell’equilibrio della squadra).

Acosta 6.5 – Sembra essersi calato già nella parte. Lo staff lo piazza affianco a Longo e il rinforzo invernale ringrazia per la fiducia, impatta bene con la partita e contribuisce al successo biancoverde. Con il passare dei minuti cresce e nella ripresa ha una doppia chance per gonfiare la rete.

Iervolino 6.5 – Non sono state settimane semplici, trova una nuova lettura che lo fa uscire dal momento delicato. Modifica il suo scacchiere, gioca con le due punte e la prestazione del gruppo è più che positiva. La squadra ritrova entusiasmo e cinismo, qualcosa va ancora migliorato ma la vittoria contro il Rione Terra fa respirare tutto l’ambiente Forio.