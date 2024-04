Eccellenza. Real Forio. Lo spettro dei playout aleggia a Forio. Disastro biancoverde col Pomigliano

l filo conduttore dell’altalenante stagione e un leitmotiv che non cambia neanche allo stadio Gobbato: al momento dell’esame di maturità, il Real Forio sbaglia. E lo fa ancora. Il presidente Luigi Amato spera che possa chiudersi presto quest’annata che ha riservato molti dolori e poca felicità. Anche contro il Pomigliano arriva una brutta sconfitta. E questa può essere la più pesante in termini di classifica perché la sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Eccellenza rappresenta un vero e proprio scontro diretto.

La squadra di Carlo Sanchez va ko, la Mariglianese viene frenata dal Nola e il Quarto Afrograd conquista un punto contro il Castel Volturno: i flegrei salgono a quota 32, biancazzurri e turchi restano fermi a 31 e i granata di Guglielmo Tudisco accorciano a 25. La salvezza degli isolani quindi passerà dal prossimo appuntamento, quello finale. Lo staff tecnico si affida a Cerase dal primo minuto, con Di Costanzo accanto a Cabrera e Pistola sulla corsia mancina. A centrocampo ci sono Iaccarino, Arrulo e Sogliuzzo; Filosa e Carnicelli supportano Acosta nel reparto avanzato. La partita si gioca sull’equilibrio, entrambe le squadre cercano di non scoprirsi in un confronto delicato.

Per la prima conclusione verso lo specchio della porta non bisogna attendere molto, è il 10’ quando il mago ci prova ma la sfera termina alta rispetto al bersaglio difeso da D’Aquino. Sono poche le emozioni nella prima parte della gara, l’undici di Sanchez tenta di scardinare il reparto arretrato degli avversari che, tuttavia, rispondono con buone trame. L’episodio che cambia il match è l’espulsione di Pistola nel corso della frazione iniziale. Il terzino, ammonito due volte, lascia i suoi in dieci per gran parte dell’incontro. Nonostante l’inferiorità numerica, il Forio continua a giocare e a mettere in pratica i suoi concetti. Al 39’ squillo di Sogliuzzo: il capitano si rende pericoloso in zona offensiva, il numero uno locale risponde presente e neutralizza la minaccia.

Il primo tempo non si sblocca e le due compagini chiudono con il risultato di parità. Sanchez cambia qualcosa nella ripresa con l’under Peluso e il difensore Iacono per il giovane Iaccarino e Carnicelli. Lo spartito resta invariato e l’allenatore biancoverde fa ulteriori modifiche al suo scacchiere: entra anche Vincenzi al posto di Arrulo. Al 60’ il Real Forio sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Acosta, l’attaccante non riesce a sorprendere D’Aquino. La mazzata si registra quattro minuti dopo, con il Pomigliano che passa in vantaggio. L’azione si sviluppa sulla corsia sinistra con un traversone che trova puntuale Falanga: il centravanti granata impatta e con un’incornata vincente beffa Iandoli. Sotto di un uomo e nel punteggio, il team di Amato deve riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio.

Occasione ghiotta per Carissimi, poi è Vincenzi ad andare ad un passo dal gol. La retroguardia di Tudisco tiene botta e resiste ai sussulti dei calciatori ospiti. A tre minuti dalla fine la brigata granata mette il punto esclamativo sul confronto del Gobbato. Il guizzo che vale il raddoppio porta la firma di Colurciello che insacca alle spalle di Iandoli e fa esultare i presenti allo stadio. Tra delusione e rabbia, termina così il match: gli ultimi novanta minuti saranno decisivi per il futuro del Forio. Il Pomigliano si conferma bestia nera e condanna i turchi alla quattordicesima sconfitta in campionato. Lo spettro dei playout aleggia sull’isola, la complicata annata dei biancoverdi potrebbe terminare con lo spareggio.

È un rischio che l’ambiente vuole respingere, la sfida contro la Puteolana, in programma al Calise tra una settimana, sarà l’ultima occasione per evitarlo. In contemporanea il Quarto Afrograd sarà di scena a Pompei (con la Serie D sfumata dopo il ko all’Arcoleo che consegna la promozione all’Acerrana) e la Mariglianese farà visita all’Albanova.