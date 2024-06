Eccellenza. Real Forio. Ecco il primo poker di conferme: Milanese, Manna, Pisani e Pistola

Tre conferme in dirigenza per la ripartenza. Il Real Forio non perde tempo e, raggiunto l’accordo con mister Carlo Sanchez per la permanenza, il presidente Luigi Amato si affida ancora alla sua squadra di collaboratori. I responsabili dell’area tecnica saranno ancora Vito Manna e Nicola Pisani: i due si occuperanno di tutto ciò che riguarda l’area sportiva biancoverde, dunque dalla costruzione della rosa alla gestione del gruppo squadra. Le parti, in continuo aggiornamento con l’allenatore, sono già al lavoro da settimane per l’allestimento dell’organico in vista del prossimo campionato di Eccellenza. “Sarà un campionato importante, stiamo lavorando per valutare soprattutto i giocatori che già abbiamo in squadra e quindi ci stiamo confrontando con tutti quelli dell’anno scorso per capire chi debba essere confermato e poi stiamo esplorando altre opportunità, sono fiducioso sulla possibilità di aggiungere dei rinforzi importanti a questa rosa che già consideriamo di valore notevole”, aveva riferito qualche tempo fa Manna. A giorni sono previste le prime ufficialità.

Il Real Forio non si ferma e si accerta della presenza di Antonio Milanese che continuerà a ricoprire la carica di direttore generale anche nella stagione sportiva 2024/25. Imprenditore di successo e operativo nel campo della ristorazione, Milanese ha preso le redini di questo ruolo dallo scorso mese di settembre e si è contraddistinto per la grande determinazione e la capacità di risolvere ogni problematica, dalle quotidiane alle più impegnative, del mondo biancoverde: “La nostra meravigliosa tifoseria è la nostra forza. Ai nostri sostenitori – è il messaggio di Antonio Milanese – dico che ci impegneremo senza riserve”. Il Real Forio compone il suo puzzle e si prepara al rientro nella massima competizione dilettantistica regionale. Reduce da un cammino difficile, chiuso con la salvezza nello spareggio contro il Pomigliano, il sodalizio di patron Amato sarà chiamato al riscatto.

Si partirà in netto anticipo e con le idee ancora più chiare per correggere gli errori e cercare di commettere meno passi falsi rispetto al campionato terminato poche settimane fa. Dopo le conferme “teniche”, il team di Luigi Amato annuncia anche la prima conferma che riguarda il settore giocatori. Il primo ad aver firmato anche per la stagione 2024-2025 è una delle bandiere del Real Forio: Mario Pistola. “Il Real Forio 2014 – si legge nella nota ufficiale – rende noto che Mario Pistola (classe 97) si è legato ai colori biancoverdi anche per la stagione sportiva 2024-25. Esterno basso, in grado di ricoprire anche il ruolo di esterno alto, Mario ha iniziato la propria avventura all’ombra del Torrione nell’estate 2022 e, pertanto, la prossima sarà la terza stagione consecutiva in biancoverde”