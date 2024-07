Eccellenza. Real Forio 2014, Welcome Giovanni Di Lorenzo

Il Real Forio 2014 rende noto l’arrivo in biancoverde di Giovanni Di Lorenzo. Centrocampista, classe 2001, con il fiuto del gol, il neo biancoverde ha collezionato numerose esperienze tra Serie D ed Eccellenza con le maglie di Pianura, Puteolana 1902, Pianura, Sorrento, Procida Bisceglie. Nella scorsa stagione, Di Lorenzo ha giocato con il Montecalcio, disputando il girone A di Eccellenza campana e mettendo a segno ben 11 reti. “Ho sposato il Real Forio 2014 per l’importanza del progetto – svela Di Lorenzo – che la società sta realizzando e per le persone che rappresentano la società biancoverde: non è semplice oggi avere a che fare con persone del calibro del presidente Amato, dell’allenatore Sanchez o dei direttori Manna e Pisani. Sono grato per l’opportunità che mi è stata concessa, sono pronto per la nuova e stimolante esperienza in biancoverde. Non vedo l’ora di iniziare, ho voglia di ritornare in campo e fare ciò che amo vestendo i colori del Real Forio 2014 e mi auguro, con il mio contributo, di aiutarlo a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Forza Real Forio 2014”. Benvenuto al Real Forio 2014 Giovanni.