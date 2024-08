Eccellenza. Per il Real Forio è ancora Girone A

Il nuovo campionato di Eccellenza è alle porte. Il Real Forio, ancora nel girone A, ha iniziato la preparazione estiva in vista del debutto ufficiale, in Coppa Italia che lo vedrà impegnato contro Futball Frattese 1928 e Monte Calcio Club 2023 con le gare in calendario per il 25 agosto, 1 e 4 settembre.

La squadra di mister Carlo Sanchez si è riunita lunedì pomeriggio, intorno alle 17.00, e ha calcato il manto verde del campo San Leonardo di Panza. Ad accoglierla il presidente Luigi Amato, giunto appositamente da Napoli per stare accanto al gruppo nel primo allenamento del nuovo anno sportivo, il Vicepresidente Giuseppe Di Maio, i Responsabili dell’Area Tecnica – Direzione Sportiva Vito Manna e Nicola Pisani ed il presidente del Settore Giovanile Real Forio Luigi Esposito e la società quasi al completo, oltre ad alcuni tifosi che hanno sfidato le proibitive temperature per salutare capitan Mario Sogliuzzo e compagni. Prima di dedicarsi alla seduta, il patron Amato, il vice Di Maio e mister Sanchez hanno formulato un grosso in bocca al lupo ai calciatori, sottolineando l’importanza del gruppo e della mentalità vincente. Poi squadra in campo per l’allenamento: i calciatori, suddivisi in gruppi, hanno svolto test atletici con il preparatore Pierangelo Pesce. Infine, sotto l’attento sguardo dell’allenatore e dello staff, si sono dedicati ai primi esercizi con il pallone.

Il girone A: Albanova Calcio, Ac Afragolese, Castel Volturno Calcio 22, Gladiator 1924 Ssd Arl, Puteolana 1902, Portici 1906 Next Generation, Football Club Ercolanese, Futball Club Frattese 1928, Micri Calcio, Quarto Afrograd, Monte Calcio Club 2023, Nola 1925 S.5.D. A.R.L., Cc Givova Caprianacapri, Real Forio 2014, Scafatese 1922 Ssdarl, Sessana, Stasia Calcio 1945 A, Virtus Afragola Soccer