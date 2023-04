Eccellenza. ISCHIA-NAPOLI UNITED 0-1 La diretta live. Renelus gol.

29′ Buonocore cambia Trofa con Padin

24′ Palla d’oro per Massimo De Luise ma un super Sacchettino gli nega il gol

24′ Matute serve al centro una palla tesa e lunga, ma Sacchettino riesce a toglierli la palla dalla testa

23′ Buonocore cambia Patalano con Matteo Arcamone. Per il 14 gialloblu una gara di grande spesso e caratttere

23′ Al decimo calcio d’angolo, Sacchettino para facile il colpo di testa di De Luise

20′ Girandola di calci d’angolo per l’Ischia, sempre senza soluzioni vincenti, ma l’Ischia continua il suo assedio alla porta di Sacchettino ma senza fortuna

11′ Buonocore cambia Longo con De Luise

6′. Pericolossisimo Napoli United. Guadagni si gira dalla destra, calcia ma la palla si ferma sul palo.

3′ Brienza vede la porta e calcia dalla distanza. Sacchettino si distende e mette in angolo

1′ GOL NAPOLI UNITED. Renelus ruba palla a Trofa e, in solitudine, supera Gemito portando in vantaggio il Napoli United.

fine primo tempo

43′ Ciranna atterra Brienza a 25 metri dalla porta. Per il 30 grigio arriva il cartellino giallo

34′ Florio entra in area, si gira e vede libero Patalano fuori dall’area di rigore. La battuta centrale e non forte è facile preda di Sacchettino

31′ Il grande e il piccolo. L’under e il campione. Alessandro Patalano (2005) si libera sulla sinistra, guadagna metri e si trova a tu per tu con la porta ma vede il capitano ben posizionato, Ciccio Brienza, classe 79. Sacchettino legge bene lo scambio e interviene.

23′ Pastore sala la porta di Gemito. Cittadini aveva trovato la linea libera per bucare la difesa dell’Ischia arrivando al vertice dell’area piccola e, al momento del tiro, è stato provvidenziale l’intervento del numero 2 gialloblu

18′ Ischia ancora pericolosa. Simonetti controlla sul margine dell’area di rigore e viene atterrato. Questa volta Messina non ha dubbi e indica la linea bianca dell’area di rigore per il calcio di punizione. Brienza calcia ma la palla è deviata in angolo

17′ Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Longo spara alto e la traversa dice no alla gioia del vantaggio. Si gioca la palla ancora, Longo viene atterratto ma arriva Pastore. Anche lui a terra ma il sig. Messina ammonisce il difensore giallobliu

15′ Che triangolazione! Brienza, Florio, Longo. Ancora un brivido per la porta di Sacchettino che si salva solo grazie all’intervento di Ciranna che resta a terra ed ha bisogno dell’intervento dello staff medico del Napoli United. Si riparte dal terzo calcio d’angolo per l’Ischia.

12′ Manata involontaria su Mattera in piena area di rigore ospite. Il 21 ischitano finisce a terra ma il direttore di gara indica di proseguire. Episodio da rivedere

7′ Distrazione difensiva per l’Ischia che lascia libero Reneleus che arriva faccia a faccia con Gemito, ma il numero uno di casa è bravo a parare a terra.

4′. Ancora Longo rapido in area che smarca Davide Trofa. Occasione sprecata ma c’è angolo. Sulla batutta dalla bandierina, la palla termina ancora in angolo.

3′. Brienza attiva Trofa che serve Florio. Florio la mette al centro dell’area piccola ma Longo non riesce a trasformarla in rete. Prima vera occasione gol per l’Ischia

2′. Primo brivido in casa Ischia. La difesa ospite allunga la palla verso Sacchettino e Simonetti prova l’affondo.

ISCHIA: Gemito, Florio, Mattera, Matute, Chiariello, Pastore, Patalano, TRofa, Longo, Brienza (K), Simonetti. All. Buonocore. A disp. Mazzella, Di Costanzo, Matarese, Pesce, Buono, Arcamone M, Padin, De Luise, Ballirano

NAPOLI UNTED: Sacchettino, Oliva, Somma, Ciranna, Akrapovic, Diakhaby, Arario, Baumwollspinner, Reneleus, Cittadini, Guadagni. All. Improta/Varriale. A disp. Radano, Cham, Greco, Langella, Carissimi, Barone Lumaga, Giordano, Gioeielli

TERNA ARBITRALE Arbitro: Messina di Castellammare. Assistenti: Napolitano di Caserta; Auriemma di Nola