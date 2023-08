Eccellenza. Il Real Forio corre verso la Coppa: in campo mercoledì pomeriggio contro il Rione Terra

Si chiude l’ultima settimana senza impegni ufficiali, se ne aprirà un’altra già determinante per il Real Forio. Tre giorni al debutto per il club del presidente Luigi Amato, riflettori puntati con forza sulla nuova squadra di Angelo Iervolino. Dopo i numerosi innesti di qualità e di esperienza, in un’estate contraddistinta da tanti sbarchi all’ombra del Torrione, i biancoverdi saranno chiamati ai primi confronti con avversarie di Eccellenza. In attesa di conoscere altresì il calendario del campionato, che sarà presentato giovedì 31 agosto alle ore 18.00 a Castellammare di Stabia, il Forio partirà verso la terraferma per scendere in campo mercoledì 30 alle ore 16.00. In programma c’è il match contro il Rione Terra, valido per la seconda giornata del Girone B di Coppa Italia. Lo start al primo turno ci sarà questo pomeriggio con il testa a testa flegreo tra la Puteolana e la neopromossa formazione. Nella gara dell’infrasettimanale invece il gruppo di Iervolino sarà di scena al Chiovato di Bacoli. La fase a gironi terminerà già domenica 3 settembre (ore 16.00), con l’incrocio sull’isola – per la prima casalinga al Calise – contro i Diavoli Rossi di Pozzuoli.

La preparazione intanto sta andando avanti, il tecnico biancoverde ha fatto il punto sulla situazione: “In linea di massima, la terza settimana è sempre quella più complessa perché si iniziano a sentire le gambe un po’ più pesanti, dove anche la parte mentale fa tanto. Gli allenamenti costanti a determinati ritmi portano ad essere focalizzati su qualcosa che non è la partita perché non si scende in campo domenica. Questa settimana l’abbiamo dedicata alla gestione delle forze atletiche e mentali, ci sono stati dei contenuti importanti sia fisici che tecnici. Ed è importante che i ragazzi adesso puliscano la mente per arrivare già pronti a quelle che sono le sfide ufficiali”.

Giovedì sera c’è stata una cena di gruppo. Un momento condiviso con la società, con il presidente Amato, con lo staff tecnico e con i giocatori: “Bisogna creare un nuovo gruppo, una squadra in cui ognuno si metta a disposizione del compagno. È una cosa ricorrente per gli allenatori, in campo è importante dare qualcosa in più per gli altri, è quello che abbiamo rimarcato. Bisogna avere stima del compagno vicino. Giovedì c’è stato questo break fisico per fermarci un pochino e andare più forti con l’allenamento del venerdì. Nel piacevole incontro dell’altra sera, il presidente ha detto una cosa bella e che mi ha colpito. Una frase breve e decisa: “Le partite si vincono in campo, ma prima nello spogliatoio”. Questa è la cosa che deve contraddistinguerci perché ci sono tanti volti nuovi e dobbiamo fare in modo che velocemente ci sia l’amalgama, in campo e fuori, la stima amichevole aiuta”.