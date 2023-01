Eccellenza. Forio, “mala fronte” dopo 2’. La buona prestazione dei biancoverdi non basta al Bellucci

La rete di Malafronte, dopo appena due giri di lancette, costringe il Real Forio 2014 ad iniziare il nuovo anno con una sconfitta. Il risultato, però, è probabilmente l’unico aspetto negativo della giornata: la squadra di mister Iervolino gioca una buona gara, affrontando con personalità e determinazione una delle corazzate del girone A, quale il Pompei. Nel primo tempo, in particolar modo, la compagine biancoverde non concede nulla e risponde colpo su colpo ai rossoblù, mantenendo sempre in equilibrio l’incontro. Nella ripresa gli isolani costruiscono una ghiottissima palla gol per pareggiare l’incontro, ma la rete che sarebbe valsa l’uno ad uno non arriva. Nonostante il ko, la prova dei biancoverdi lascia ben sperare per il futuro.

Il Real Forio, nonostante una gara di personalità, non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta sul fanalino di coda Montecalcio. Al ‘Bellucci’ di Pompei è la formazione di casa, reduce dal successo nello scontro diretto sul Casoria, ad avere la meglio grazie alla marcatura di Malafronte arrivata dopo una manciata di minuti. Con questo risultato la compagine biancoverde, in attesa del confronto tra Maddalonese e Villa Literno, accusa un ritardo di tre punti dalla zona salvezza. Mister Iervolino deve rinunciare allo squalificato Sogliuzzo ed agli infortunati D’Angelo, De Micco, Accurso, Andrea Di Meglio e Seprano. In mediana l’impiego di Cerase è l’unica novità rispetto all’ultima gara del 2022.

Pronti via e il Real Forio è subito sotto. Al 2’, grazie ad una deliziosa punizione, Malafronte supera Iandoli con una traiettoria beffarda e porta in vantaggio il Pompei. Il match, dopo il gol dei padroni di casa, è equilibrato e si sviluppa prevalentemente a centrocampo. Al quarto d’ora di gioco è nuovamente il Pompei a farsi vedere, ma la conclusione di Di Pietro si spegne a lato. Il Real Forio replica affidandosi alle punizioni di Capone e Sorriso, Rendina tuttavia non corre alcun pericolo. I rossoblù si affacciano pericolosamente dalle parti di Iandoli, bravo a murare Gargiulo sulla linea di porta. Poi è Marin a tentare la conclusione, ma il pallone termina alto sulla traversa. Anche il Real Forio si fa vedere sul fronte opposto, ma senza fortuna.

La ripresa si apre con il Pompei in attacco: Savino e Malafronte tentano di sorprendere la retroguardia avversaria, la quale si difende con ordine. Successivamente De Simone, servito da Caiazzo, va al tiro ma la palla si infrange sulla base del palo a portiere battuto. Neanche Lepre e De Giorgi riescono ad incrementare i gol, mentre dall’altro lato è Sorriso sugli sviluppi di un corner a mettere paura ai tifosi rossoblù. Al 71′ il Forio costruisce una interessante palla gol che Mario Pistola non riesce a concretizzare. Nelle battute finali il Pompei va ad un passo dal 2-0, ma è la traversa a salvare Delgado dall’autogol. L’ultimo sussulto è ancora di marca locale: Tedesco, direttamente da calcio di punizione, impegna Iandoli. La respinta poi è raccolta da Savino, il quale non riesce a girare in rete.

il tabellino

Pompei – Real Forio 1-0

POMPEI: Rendina, Caiazzo, Carotenuto (1’st Savino), Marin (21’st Gia. Tedesco), De Giorgi (23’st Fiorillo), Albanese, Gargiulo, Di Pietro, Malafronte (32’st Pirone), De Simone (37’st Gatta), Lepre. A disp: Merola, Tomolillo, Improta, Nunziata. All: R. Carannante.

REAL FORIO: Iandoli, Cerase (17’st Filosa), Martinelli (45’st Savio), Aiello, Iacono, Delgado, Pistola, Guatieri, Capone (37’st Jelicanin), Sorriso, Sirabella (30’st Castaldi). A disp: Sarracino, Giu. Tedesco, Castagna, Peluso, C. Di Meglio. All: A. Iervolino.

ARBITRO: Vincenzo Oristanio di Perugia

ASSISTENTI: Pablo Lemos e Mario Meo di Nola

MARCATORE: 2’ Malafronte

NOTE: Ammoniti Marin, Di Pietro e De Giorgi (P), Cerase, Sorriso e mr. Iervolino (RF). Recuperi pt 1’, st 7′. Angoli 5-3. Fuorigioco 3-5. Osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Gianluca Vialli. Spettatori 300 circa.