Eccellenza, Coppa Italia. Montecalcio-Real Forio 1-1

Termina 1-1 la prima gara di Coppa Italia del Real Forio. La squadra di Mister Sanchez, disputa un buon primo tempo anche sulla scorta dell’entusiasmo dovuto al rigore realizzato da Pablo Acosta al 6′ per il vantaggio momentaneo. Il Montecalcio non alza il ritmo della gara che si è giocata, comunque, in una giornata dalle temperature molto alte.

Al rientro dalla sosta, il Real Forio spreca ancora qualche occasione ma la ripartenza degli isolani non è delle migliori tanto che da una distrazione difensiva sulla sinistra (il Real Forio ha sofferto parecchio in questa zona del campo) arriva il pari della truppa di Maradona Jr che sfrutta un intervento poco pulito di Claudio Mazzella su un tiro dal limite dell’area di Rimoli che passa in mezzo a due difensori e non può nulla sul successivo tap-in da distanza ravvicinata di Giliberti.

Sanchez manca in campo Arrulo per dare sostanza al centro campo e cambia Acosta per Michele Mosca. Il bomber si mette in evidenza più di una volta anche perché viene servito con regolarità. Il Real Forio è vicinissimo al raddoppio proprio con Mosca che, però, fa i conti con un super Romano e, sul tiro successivo Castagna non è freddo abbastanza.

Per il prosieguo in Coppa Italia l’appuntamento è per mercoledì 4 settembre al Campo Sportivo “Di Iorio” di Barano contro la Frattese.