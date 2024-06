Eccellenza. Claudio Mazzella, Luigi Castagna, Gianluca Saurino e Michele Mosca: il Real Forio sogna!

Sulla sponda Real Forio proseguono i lavori di allestimento della rosa. Migliorare il percorso è la priorità dei biancoverdi che non vogliono farsi trovare impreparati e dunque continuano a muoversi per quanto riguarda la costruzione dell’organico.

Ottenuto il sì di riconferma da parte di alcuni profili della missione salvezza, i turchi si stanno concentrando altresì sulle entrate. Blindata la retroguardia con il ritorno di Delgado, in attacco si fa spazio il nome di Gianluca Saurino. Conosciuto già sull’isola e in quel del Calise, il centravanti ha grande esperienza: uomo d’area di rigore, il classe ’88 ischitano ha indossato la casacca del Forio in passato. La parentesi del 2021 è stata breve: arrivato ad inizio settembre, Saurino decise di lasciare la brigata a dicembre per accettare la proposta de L’Aquila. Poi la tappa ad Isernia e il campionato disputato tra Melfi e Real Cassino. Ora una nuova chiamata da Ischia e la possibilità di misurarsi con un Real Forio diverso, più ambizioso e con la voglia di emergere.

Il presidente Luigi Amato e la dirigenza sono disposti ad accelerare per assicurarsene le prestazioni. La rappresentanza degli “ex gialloblù” potrebbe aumentare, il club ha messo nel mirino Claudio Mazzella: anche il reparto dei portieri subirà una variazione e l’estremo difensore, con un curriculum importante, andrà ad impreziosire lo scacchiere.

Dall’Ischia potrebbe arrivare un altro assist, il nome di Luigi Castagna sta prendendo quota con il passare dei giorni. Il centravanti, che in Serie D ha totalizzato pochi minuti a causa del lungo infortunio, cerca una sistemazione per il rilancio e la destinazione biancoverde potrebbe essere una soluzione gradita.

“Attacco stellare”, diceva il numero uno in un’intervista di pochi giorni fa. Non solo Saurino e Castagna, il Real Forio ha messo la freccia e punta a chiudere pure la trattativa con Michele Mosca. Ex Vico Equense, Sant’Agnello, Afragolese, Real Poggiomarino, Agropoli, Scafatese, Givova Capri Anacapri ed Ercolanese, la punta – che può giocare da solo o con un compagno accanto – ha lasciato tantissimi ricordi positivi con la maglia granata. Protagonista nell’incredibile cavalcata che ha portato il club dalla Promozione all’Eccellenza, Mosca nell’ultima stagione ha realizzato 17 gol, di cui due decisivi contro gli isolani (entrambe le partite terminate con il risultato di 1-0, ndr). Amato, Manna e Pisani sono pronti a fare all-in per un bomber assoluto della categoria.