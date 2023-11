Eccellenza. Castel Volturno-Real Forio 3-0. Il Forio non è Real, il Castel Volturno ne fa tre. Brutta prova in trasferta

Francesco Fiorillo | Una prestazione largamente insufficiente, una trasferta da dimenticare. Il Real Forio, dopo una settimana di impegni ravvicinati, deve arrendersi al Castel Volturno al termine di una gara a senso unico. Tanti errori per la truppa biancoverde, distante dalle ultime prestazioni offerte tra campionato e Coppa: disattenzioni in fase difensiva, scarsa precisione nel momento de palleggio e una manciata di occasioni create (troppo poco per la qualità degli interpreti in mediana e nel pacchetto avanzato).

La squadra messa in campo da Angelo Iervolino soffre molto sulle iniziative degli uomini di Carmine Correale che sono più rapidi nella conquista e sulle seconde palle, vanno in pressione costante sul portatore isolano e concedono davvero poco spazio agli attaccanti. Una passo indietro rispetto alle ultime uscite e la quarta sconfitta nel giroe. L’agenda ricca di impegni ha sicuramente pesato sulla prova complessiva di Sogliuzzo e compagni, ma è mancata soprattutto la reazione mentale. Al netto della stanchezza e delle energie spese nelle ultime settimane, a livello nervoso c’è stata una notevole retromarcia.

È venuta meno la reazione, quella che ad esempio c’è stata contro l’Albanova appena tre giorni fa.

Ci sarà tempo, in settimana, per analizzare quanto accaduto sul terreno di gioco di Mondragone e per capire cosa non ha funzionato. Il Forio adesso dovrà rispondere al colpo subito e reagire. Saranno giorni di intenso lavoro per lo staff tecnico, tra una settimana infatti arriverà la corazzata Pompei al Calise e quello sarà un altro banco di prova importante.

L’uscita a vuoto contro il Castel Volturno può starci, ma deve finire subito nel dimenticatoio. Sarà fondamentale ritrovare le energie e riprendere la marcia, con la giusta mentalità e con la convinzione nei propri mezzi.

LA GARA

Una prestazione non all’altezza delle ultime uscite e, di conseguenza, una sconfitta pesante che chiude la settimana di enorme dispendio di energie in casa Real Forio. La squadra di Angelo Iervolino crolla allo Stadio Salvatore Gregorio Conte di Mondragone, il Castel Volturno si impone con tre reti e si risolleva in classifica. Per i biancoverdi arriva il quarto stop in campionato, il terzo distante dal Calise e il secondo consecutivo dopo la beffa di Nola. In terra casertana è una partita quasi senza storia, con la compagine di Carmine Correale che mette subito le cose in chiaro e si porta nella zona di Iandoli con diverse azioni pericolose. Due gol all’inizio di entrambe le frazioni di gioco, poi la mazzata finale a pochi minuti dal triplice fischio: i biancazzurri spingono gli isolani a disputare la peggiore gara di questa stagione e, al termine, si assicurano il terzo successo nel girone.Rispetto alla sfida contro l’Albanova, il Forio presenta qualche novità nella formazione di partenza. C’è Di Costanzo in difesa accanto a Cabrera, sulla destra si aggira Sirabella.

A centrocampo confermati Arcamone e Castagna, spazio anche per Pelliccia e Guatieri a supportare Musso. La cronaca del match si apre con un lancio dalle retrovie ad opera dei padroni di casa, Percuoco sfrutta un intervento mancato del centrale argentino e prova a superare Iandoli. I due si scontrano, l’arbitro ferma tutto e fischia fallo in attacco. Primo brivido per la retroguardia di Iervolino al 5’. Passano tre giri di lancette e Negro scappa, presentandosi a tu per tu con il portiere, bravo a restare in piedi e ad allontanare la minaccia. Il pallone resta in area e Auriemma, più lesto di tutti, viene steso da Di Costanzo. Il signor Giovanni Petrone della sezione di Avellino concede la massima punizione alla formazione locale. Dagli undici metri va lo specialista Negro che spiazza Iandoli e sblocca la sfida.

I biancoverdi accusano il colpo e al 12’ il Castel Volturno si riporta in zona d’attacco con una conclusione di Conte respinta da Di Costanzo, sul prosieguo Piccolo sbaglia calciando malissimo. Al 14’ altra fiammata dei casertani con un tentativo di Conte che chiama in causa il numero uno ospite, rapido a distendersi e a bloccare la sfera. Soltanto al 17’ i ragazzi di Amato cercano di sviluppare un’occasione interessante: Musso non impatta nella maniera giusta e poi Arcamone non inquadra sul rimpallo. Al 21’ nuova opportunità per gli uomini di Correale con un’iniziativa di Conte a giro, Cabrera s’immola e salva i suoi con una deviazione provvidenziale.

Al 29’ Avolio serve Marciano, il dieci calcia sul primo palo ma trova l’intervento di Iandoli, puntuale all’appuntamento con la sfera. Al 39’ è lo stesso Avolio a provarci con un’incursione e una botta che sporca i guantoni dell’estremo difensore. Assedio dei biancazzurri anche al 42’ con una giocata insidiosa direttamente da calcio d’angolo, Pelliccia respinge a pochi passi dalla sua porta. Squillo di Sogliuzzo poco prima dell’intervallo, la traiettoria però risulta larga. In avvio di ripresa i padroni di casa trovano il raddoppio. Al 49’, su una punizione di Marciano da zona defilata, Negro insacca con una girata di testa. Il Forio prova a reagire, affidandosi a un destro di Pelliccia, smorzato prontamente dagli avversari.

Al 57’ sassata di Guatieri dalla distanza, la sfera sorvola il bersaglio. Sul capovolgimento di fronte, nuovo tiro del protagonista di giornata, questa volta però l’idea è imprecisa. Al 62’ doppia chance per Guatieri: il fantasista viene neutralizzato dalla difesa, poi impegna Munao con una rasoiata sul suo palo. Iervolino cerca di stravolgere il suo undici, puntellando il reparto offensivo. Tuttavia, nella seconda parte di gara si registrano tante interruzioni. La partita cala d’intensità, all’88’ il Castel Volturno mette in cassaforte il successo con Romano che raccoglie un assist di Procida e con un bolide all’incrocio fa 3-0. Nel recupero, Sogliuzzo su palla inattiva e Di Costanzo di testa tentano di rendere il sabato pomeriggio meno amaro. Il risultato però non cambia, la porta di Munao resta imbattuta e il Forio rientra sull’isola con un pesante ko.

IL TABELLINO: CASTEL VOLTURNO – REAL FORIO 3-0

Castel Volturno: Munao, Sicuro, Avolio, Piccolo (68’ Pragliola), Iovinella, Pesce, Auriemma (75’ Granata), Percuoco (85’ Romano), Negro, Marciano (75’ Di Gennaro), Conte (72’ Procida). A disp: Caputo, Esposito, Autiero, Di Stasio, Romano. All. Correale

Real Forio: Iandoli, Arcamone (46’ Di Meglio), Sogliuzzo, Pistola (66’ Di Costanzo 00), Guatieri, Sirabella (56’ D’Alessandro), Pelliccia, Cabrera, Di Costanzo 96’, Musso, Castagna (50’ Filosa). A disp: Musella, Boussada, Accurso, Peluso, Tomasin. All. Iervolino

Arbitro: Sig. Petrone di Avellino

Assistenti: Russo e Frisulli

Marcatori: al 9’ su rigore e al 49’ Negro (CV), 88’ Romano (CV)

NOTE: Espulso all’86’ Taglialatela dalla panchina. Ammoniti Iovinella, Sicuro, Granata (CV); Cabrera, Sirabella, Valerio dalla panchina (RF). Angoli 4 – 1. Recupero 3’ e 5’