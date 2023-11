Eccellenza. Calise in formato big-match, è il giorno di Real Forio-Albanova

Smaltita la delusione, si torna in campo. Impegno infrasettimanale per il campionato di Eccellenza, il Real Forio è atteso dalla fermata “riscatto” dopo l’amara sconfitta sulla terraferma. Allo Sporting Club di Nola è arrivata una vera e propria beffa nei minuti di recupero, dopo una partita ben disputata e gestita dai biancoverdi. Diverse occasioni create, pochissimi rischi corsi e una prova convincente contro un club blasonato. Poi la mazzata a pochi secondi dai tre fischi del direttore di gara e il ritorno sull’isola con l’interrogativo: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? La performance corale c’è stata, così come la caparbietà e la capacità di sviluppare un’ottima mole di gioco. Non sono mancati però gli errori, l’ingenuità da calcio piazzato e la sfortuna. E al ritorno al Calise non ci sono mister Angelo Iervolino e il difensore ex gialloblù Antonio Di Costanzo, entrambi espulsi per somma di ammonizioni dopo il confronto con i bianconeri.

Per il Forio si presenta subito l’opportunità per la rivalsa, ma ad Ischia sbarca un’altra corazzata. Si tratta dell’Albanova di Pasquale Bovienzo, quarta forza del girone e protagonista di un poker rifilato al Rione Terra nel turno precedente. In otto uscite i biancazzurri hanno fatto registrare cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte per un totale di 16 punti conquistati, con 18 gol fatti e 11 subiti.

Secondo miglior attacco del campionato, ma la difesa non sta convincendo pienamente: “Abbiamo un modo di giocare che porta tanti uomini nella metà campo avversaria. La fase difensiva invece è da migliorare, soprattutto quando gli avversari sono in possesso del pallone. Ci stiamo lavorando, cercando di tamponare questa situazione”, così il tecnico della formazione casertana dopo l’ultima partita disputata.

Bovienzo mette nel mirino anche il Calise: “Gara difficilissima, il Forio è una squadra forte e ostica, soprattutto in casa. Non voglio fare retorica, ma sono tutte partite complicate, senza l’atteggiamento giusto si viene puniti. Bisogna andare sull’isola convinti delle nostre possibilità, dobbiamo farci trovare pronti”.

Tra i biancoverdi c’è stata la conferenza stampa di Francesco Taglialatela, collaboratore di Iervolino e allenatore dei portieri: “Ci aspetta un altro impegno importante, l’Albanova è una squadra ben costruita e attrezzata per stare nella parte alta della classifica. Chiaramente verrà qui per portare a casa il massimo risultato possibile, starà a noi cercare di fare del nostro meglio per uscire vincitori dal campo. Bisognerà dare tutto, evitando di avere rimorsi a fine partita.

Quello che ci ha contraddistinto nelle ultime tre partite, secondo me, è stato questo, cioè dare tutto e fare il massimo, avendo qualche rammarico al triplice fischio. Dobbiamo assolutamente evitarlo. Servirà azzerare gli alibi e provare a fare di tutto per vincere. Per quanto riguarda i ragazzi, abbiamo ancora fuori per infortunio Arrulo, Cerase, Aiello e Iacono. Non faranno parte dei convocati, poi sono tutti a disposizione. Ho visto tanta voglia e grinta durante gli allenamenti, abbiamo intenzione di riprenderci qualche punto che abbiamo lasciato per strada. Dobbiamo cercare di andare oltre gli impegni affrontati, mettendoli da parte per provare a muovere di nuovo la nostra classifica”.