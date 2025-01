EAV, il sindacato USB sbarca ad Ischia

Soffia un vento nuovo nella geografia delle strutture sindacali nell’EAV di Ischia. Stamattina è stata ufficialmente presentata l’Organizzazione Sindacale USB Trasporti, che opererà all’interno delle Relazioni Industriali dell’Azienda che svolge servizio sull’Isolaverde. Si tratta di un nuovo volto per il comparto ischitano e che va a rivoluzionare il rapporto tra la rappresentanza dei lavoratori, l’Azienda e i passeggeri. La novità, infatti, riguarda una pagina facebook e il canale whatsApp per l’informazione sindacale e per le informazioni agli utenti come orari, deviazioni di percorso, limitazioni, scioperi e notizie varie di servizio.

Location d’eccezione la sala del Bar Ferrari 2000 nel suggestivo scenario dei giardinetti di Piazza San Rocco, che ha ospitato l’incontro tra delegazione locale, iscritti e Segreterie Regionali e Provinciali. Una nuova sfida per i prossimi impegni e che vuole essere l’alternativa per un nuovo sistema di svolgere l’attività sindacale con il coinvolgimento di tutti i componenti racchiusi nell’abbraccio del “noi” come persone e non come numero di adesioni e basta. Non solo sindacato, come detto, ma occhi particolari sull’informazione all’utenza intesa come ausilio per coloro i quali usufruiscono del servizio pubblico dell’Eav ad Ischia.

Questo il comunicato diramato dalla Segreteria Regionale. “Questa mattina l’USB trasporti Campania ha incontrato i lavoratori EAV che operano sull’isola di Ischia, inaugurandone la struttura sindacale. Lavoratori e nuovi Delegati hanno rappresentato la necessità di aprire una stagione nuova per garantire il miglioramento delle condizioni operative, economiche e di sicurezza di lavoratori e cittadini. Marco Sansone ed Adolfo Vallini degli Esecutivi Regionali e Provinciali dichiarano: Abbiamo trovato un gruppo fortemente coeso e motivato che chiede di essere promotore e responsabile di un progetto che tende a garantire una mobilità integrata del trasporto pubblico sull’isola di Ischia, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e dell’esercizio. L’auspicio è l’avvio di una nuova stagione condivisa, sostenuta dai lavoratori, ai quali va ridata la giusta centralità e dignità”.

Ecco la pagina facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61571223965142

Questo il canale whatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaxnGs3JJhzT43l0qS1I