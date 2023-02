Dove la politica ha coperto, la Procura demolisce e procede in Via Montecito

Sono già state staccate le utenze ad un hotel di Via Montecito a Casamicciola Terme. Dove la politica ha coperto e fatto finta di non vedere per anni, la Procura della Repubblica mette in esecuzione i provvedimenti passati in giudicato. Alvei occupati, vie di fuga edificati e altri pericoli procurati ai cittadini che, piano piano, vengono eliminati. Anche con la forza.

Questa volta le ruspe dello stato dovranno demolire un hotel della zona gravato, come tanti, da RESA. Sul posto Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco e la demolizione sarà eseguita dalla ditta incaricata della Procura. Si tratta di un caso emblematico, tra abusi, drammi, speculazioni e giustizia. A Casamicciola Terme vi sono migliaia di ordinanze di abbattimento di costruzioni abusive, emesse nel corso di anni. Di queste, centinaia sono RESA (Registro Esecuzioni Sentenze Abbattimenti), cioè edifici da abbattere in via esecutiva. Tra esse c’è anche un hotel di via Montecito, il cui provvedimento per l’abbattimento è divenuto irrevocabile e per il quale il Comune ha dovuto contrarre un mutuo presso la cassa depositi e prestiti su richiesta della Procura di Napoli.