Dopo la “valutazione politica generale” necessario azzerare le deleghe a Forio

Il decreto del sindaco di Forio, Stani Verde, con il quale vengono azzerate, in maniera particolare, le deleghe assegnate agli assessori (le uniche VERE) e quelle di collaborazione assegnate ai consiglieri comunali, è stato notificato nei giorni scorsi. Come vi abbiamo raccontato nell’edizione di ieri, dopo la tornata elettorale (anche per non creare alibi particolari!) europea, Stani Verde ha firmato il primo atto che resetta l’amministrazione. Un atto che serve a sterilizzare le pressioni degli “enzorandiani”, a fare i conti con chi gioca con più mazzi di carte e con chi non ha ben compreso il ruolo di amministratore di un comune come Forio. Dopo aver dato una nuova fotografia di nomi alla struttura amministrativa per l’amministrazione di Forio è arrivato il momento di darsi anche una nuova dimensione politica. La mossa del sindaco è stata accolta, stando ai più, con piacere. Secondo alcuni, addirittura, Stani avrebbe ritardo anche troppo nella decisione di tagliare qualche testa o di mettere in riga chi, invece, ha mostrato di zoppicare un po’. Qualche muso lungo c’è, ma è anche vero che certe posizioni, soprattutto quelle esternate a settembre scorso, quando è iniziata la lunga trafila che poi ha portato alle dimissioni di Enzo Rando, non possono essere sostenute ad oltranza. E questo momento di confronto, che durerà qualche settimana, sarà l’occasione propizia per disegnare i nuovi equilibri.

IL DECRETO

Il sindaco, dato atto che in data 14 e 15 maggio 2023 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale; richiamati i propri decreti n. 20, 21, 22, 23 del 30.06.2023, a mezzo dei quali si provvedeva al conferimento ai componenti della Giunta Comunale delle rispettive deleghe; considerato che, effettuata una valutazione politica generale ed una sostanziale verifica sull’esperienza e sull’andamento dell’attività amministrativa sino ad oggi, si ritiene necessario revocare i suddetti decreti al fine di una successiva rimodulazione delle deleghe assessorili, per dare un nuovo impulso all’azione politico-amministrativa e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi politici prefissati; decreta di dare atto della premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; e di disporre la revoca, con effetto immediato, dei decreti n. 20,21,22 e 23 del 30/06/2023; Il Decreto è stato notificato ai compenti della Giunta Comunale come di seguito indicati: Assessore -Vice Sindaco Angela Abano; Assessore Jessica Maria Lavista; Assessore Nicola Monti; Assessore Gaetano Savio.