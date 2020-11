Don Angelo Iacono positivo al Covid19. Il sindaco: “Chi ha avuto contatti si segnali all’ASL”

Come richiesto dall’ASL, coloro che sono stati, nei giorni scorsi, a stretto contatto con lui, sono invitati a darne notizia, telefonando al numero 340 7282260.

Don Angelo Iacono é risultato positivo al Covid19. A darne notizia é la Diocesi di Ischia.

“Si comunica – scrivono i responsabili della Diocesi di Ischia – che il Rev.do Sac. don Angelo Iacono, Parroco di S. Maria del Carmine in Serrara, è risultato positivo al Covid-19. Come richiesto dall’ASL, coloro che sono stati, nei giorni scorsi, a stretto contatto con lui, sono invitati a darne notizia, telefonando al numero 340 7282260.

Preghiamo per il carissimo don Angelo in questo momento ricoverato presso il P.O. “A. Rizzoli” di Lacco Ameno.”

Scrive Rosario Caruso, Sindaco di Serrara Fontana: “Purtroppo da quanto potete leggere Don Angelo è risultato positivo al Covid ed è attualmente ricoverato con polmonite al Rizzoli, fino a ieri sera a stamattina ha celebrato messa e venerdì ha portato la comunione agli ammalati.

Tutti coloro che hanno avuto contatti da venerdì devono segnalarsi all’ASL o ai vigili urbani e nel mentre stare in isolamento. La situazione è delicata, molto delicata, i contatti sono stati molti. Segnalatevi e state in isolamento fino a quando sarete contattati per il tampone.”